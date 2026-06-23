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疑似毒駕？彰化曳引車逆向撞凹民宅鐵捲門 駕駛唾液快篩陽性
通往彰化縣溪州鄉市區的台一線，今下午發生曳引車衝過道路中線，撞凹民宅鐵捲門的車禍，幸未有人受傷。曳引車陳姓駕駛員的唾液檢驗呈陽性反應，酒測值為零，警方在車上搜出改造槍枝，詢問後依毒品危害防制罪、槍砲彈藥刀械管制條例及公共危險等罪嫌移送偵辦。
據了解，陳姓男子（48歲）今駕駛曳引車沿台一線北上，到溪州鄉中山路四段時忽然向左衝過道路中線，先撞到南下車道停在路邊的1輛休旅車，曳引車滑行翻覆後車頭撞凹民宅鐵捲門。
警消據報趕到救出駕駛艙內的陳男，僅上嘴角擦破皮，被撞的休旅車車內沒人，民宅也沒人受傷。警方實施酒測和唾液檢驗，陳男酒測值為零，唾液檢驗呈陽性反應，警方在車上搜出疑似改造槍械、依托咪指煙彈及吸食器等證物，依法查扣並送驗。全案已報請彰化地檢署檢察官指揮偵辦中。
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