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吸喪屍煙彈載3歲稚女撞車…毒駕女竟是育兒網紅！檢方複訊後聲押

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影／育兒網紅毒駕！吸喪屍煙彈載3歲稚女撞車 檢方聲押

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃市中山東路、春日路口昨晚有輛白色凌志豪華休旅車在連連擦撞2車後，突然撞進路旁店內，桃園警方到場，發現年輕林姓女駕駛神情恍惚，車內還有受驚嚇、哭不停的女娃兒，另在駕駛座旁查出喪屍煙彈，檢方複訊後向法院聲押，桃園地院將等林女送到後，再開庭訊問收押與否。

桃園警方說明，35歲林姓女網紅昨傍晚由中路特區住處駕車前往龜山區幼兒園接女兒，回程晚間6時22分沿著中山東路往三民路方向行駛時，整輛車突然失控，先是連續擦撞對向、同側2輛自小客車，接著全無減速直直衝撞路旁販售安全帽商店的玻璃櫥窗，巨大撞擊聲響嚇壞附近居民，玻璃窗瞬間碎裂滿地，架上數十顆總價高達20餘萬元的安全帽滿地滾動，所幸現場並未造成人員傷亡。

諷刺的是，肇事的林姓女駕駛近年在網路是名頗具知名度的育兒網紅。過去她經常在社群平台上分享自己長達6年的艱辛求子之路，字裡行間充滿母愛，甚至寫下「未來的路上不孤單，有我在」等溫馨話語，積極鼓勵其他想嘗試進行試管嬰兒的媽媽們，沒想到外表陽光、愛家的她，卻沾染毒品，事發當時車上甚至還載著她10次懷孕成功、年僅3歲女兒。

武陵派出所與交通警察中隊員警接獲報案，立刻趕往現場進行交通疏導與事故處理，員警在盤查過程中，發現林女下車時，站都站不穩、眼神渙散、言行舉止明顯異常。

隨後對林女實施毒品檢測，結果呈現陽性反應，當場清查車內，也在駕駛座旁搜出俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯煙彈等違禁證物，林女隨即被警方依法逮捕，今天上午依毒品罪移送桃園地檢署複訊，值日檢察官訊問後，稍早已向法院聲請羈押林女。

女網紅2024年9月1日在IG張貼老公送她凌志豪華休旅車供她接女兒代步，沒想到卻駕此車吸毒撞車，事後不少網友留言諷刺。圖／翻攝自林女ＩＧ
女網紅2024年9月1日在IG張貼老公送她凌志豪華休旅車供她接女兒代步，沒想到卻駕此車吸毒撞車，事後不少網友留言諷刺。圖／翻攝自林女ＩＧ

林姓育兒網紅昨晚搭載３歲稚女竟然毒駕，先後擦撞對向及同向２輛車後，直衝撞路旁商家，經毒品快篩檢測陽性反應，車內也找出喪屍煙彈，檢方複訊後，稍早已向法院聲押。記者陳恩惠／翻攝
林姓育兒網紅昨晚搭載３歲稚女竟然毒駕，先後擦撞對向及同向２輛車後，直衝撞路旁商家，經毒品快篩檢測陽性反應，車內也找出喪屍煙彈，檢方複訊後，稍早已向法院聲押。記者陳恩惠／翻攝

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