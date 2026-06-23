甜美網紅收死亡威脅憂成下個汶汶　怪男被逮稱不爽加好友遭拒

中信兄弟啦啦隊成員汶汶20日遭瘋狂粉絲割頸引發關注，在臉書有43萬粉絲的網紅「147女孩」蕭予瑄，日前PO文指稱有男子在網路發文要砍死她。新莊警昨晚持拘票至北市士林將這名謝男逮捕，謝男供稱因加好友遭拒不滿，詢後依恐嚇危安罪嫌送辦。

網紅「147女孩」蕭予瑄，因外型可愛，在臉書擁有43萬粉絲追蹤，不料蕭予瑄去年下半年收到粉絲私訊告知，有1名男子在個人臉書發文「殺死蕭予瑄」，網友還提醒蕭予瑄這名男子曾有脫序行為。蕭予瑄去年11月向新莊警方報案。新莊警獲報後向Meta公司行文調閱資料，但因案件未符合META所示可供調閱的相關案件類型，因此未能調取該用戶申請臉書帳號的基本資料，及發文登入IP位置，案件陷入膠著。

職棒中信兄弟啦啦隊成員汶汶遭割頸事件發生後，蕭予瑄擔心自己成為下一個汶汶，昨天於網路PO文：「希望不是下個汶汶」。新莊警立即以公開情資搜尋並比對發文者的網路平台，確認30歲謝男涉案。昨天下午5時許持拘票至台北市士林區謝男住處將他拘提到案。

據了解，從事清潔工作的謝男目前與母親及妹妹同住，家中經濟狀況並不寬裕。過去曾在網路私密社團留言稱：「我殺人了」，社團成員發現後報警，2022年也曾持甩棍作勢攻擊國中學生遭起訴。法院認定謝男身心狀況不佳，案發時辨識能力受影響，最終判罰3000元得易服勞役。謝男警詢時供稱供稱因傳私訊給蕭女欲加好友遭拒才會不滿，警方詢後依涉恐嚇危安罪嫌送辦。

警方將謝男移送法辦。記者黃子騰／攝影

網紅蕭予瑄外型甜美，臉書有43萬粉絲追蹤。圖／截取自Threads＠蕭予瑄