三寶媽在家吸毒 害小孩吸依託咪酯二手毒煙…父母涉妨害幼兒發育罪起訴

一名三寶媽去年涉嫌在台北市住處吸毒，屋中毒煙霧環繞，未滿7歲的3名小孩均吸入母親的二手毒煙，檢方更查出，父母未妥善收納「喪失煙彈」依託咪酯電子煙，導致小孩趁父母外出拿起模仿施用，小孩的尿液、毛髮送驗呈現陽性反應。台北地檢署偵結，從重依家庭暴力罪妨害未滿7歲之人身心之健全及發育罪嫌起訴父母2人。

依託咪酯氾濫嚴重，法務部已審議通過將9種依託咪酯類物質提升為一級毒品。依託咪酯施用方式常見是混入電子煙油，以電子煙方式施用。住在台北市的一名三寶媽曾因毒品案，遭法院裁定觀察、勒戒，2023年間釋放出所，不料又染上毒品惡習，被查出施用安非他命毒品。

起訴指出，三寶媽、丈夫及3名小孩（3歲至7歲）同住在台北市，三寶媽去年涉嫌在家中以燒玻璃球燒烤方式，吸食二級毒品甲基安非他命煙霧，屋中還曾有人抽Ｋ菸施用三級毒品愷他命，甚至接觸「喪失煙彈」施用含有一級毒品嗎啡及依託咪酯成分的電子煙，屋內毒煙環繞，導致小孩吸入多種毒品的二手毒煙。

檢方追查，父母涉嫌未妥善收納、藏放毒品，導致小孩趁父母外出時，擅自拿取電子煙模仿吸食，經採集3名小孩的尿液、毛髮送驗，回溯6個月，均呈現多種毒品陽性反應。檢方今偵結，認定父母2人涉犯家庭暴力罪之妨害未滿7歲之人身心之健全及發育罪嫌，依法起訴。

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