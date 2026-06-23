年少毒駕遭罰9萬 新北男8年後戒毒開店分期繳納

新北1名男子8年前毒駕遭罰9萬元，當時無力繳納，但多年來始終牢記在心，現已成功戒毒，創業開店有穩定收入，日前主動現身要繳清罰鍰，新北執行分署感受到誠意，同意分期繳納。

法務部行政執行署新北分署新聞稿指出，現年30多歲的新北市溫姓男子，民國107年6月間，開車行經新北市三重區三和路一帶時遭警察攔檢，測得有吸食毒品，被新北市交通事件裁決處裁處新台幣9萬元罰鍰，並吊扣駕照12個月，後因逾期繳送駕照遭吊銷，且1年內不得重新考領駕駛執照。

罰鍰部分，108年間移送新北分署執行，但溫男無財產可供執行，先行核發執行憑證暫時結案。今年6月移送機關發現溫男有來自某商號的薪資所得，再度移送執行，就在新北分署準備寄發傳繳通知前，溫男6月17日主動現身新北分署。

溫男向執行員說明，8年前他未滿30歲年少輕狂，不慎沾惹毒品，當時無力繳納罰鍰，但8年來時時牢記在心，現已戒毒成功，自行開店當老闆銷售機車相關用品，有實體店面及網路商店，收入算穩定，並表示希望分期每月繳納3萬元罰鍰，同時準備下個月重新考領駕照。新北分署深刻感受溫男清繳罰鍰誠意，同意分3期，當日先行繳納3萬元。

新北分署呼籲，民眾切勿酒毒駕害人害己，遭裁罰也應自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，勿輕忽新北分署對於酒毒駕罰鍰案件持續強力執行的決心。

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