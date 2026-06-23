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台南警當街聞到毒品氣味四處搜尋...市議員也被攔查 他車果然有持毒男

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

近期台南市警察局全力掃蕩毒駕，第二分局長樂派出所警員日前晚間在中西區武聖路當街聞到毒品氣味，展開搜查，國民黨台南市議員蔡宗豪正在跑行程，車輛也被攔下，配合調查；最後員警果然在附近另外一輛車上，查獲副駕駛座的林姓男子持有安非他命，逮捕送辦。

蔡宗豪今天上午8時許在臉書指出，日前在跑行程途中，遇到警方攔查，因當時員警嗅到附近有毒品氣味，正積極追查附近所有對象；當下他向員警表示全力配合檢查，因最近毒駕越來越多，造成人心惶惶，警方積極攔查是人民安心的力量，值得肯定。

蔡宗豪指出，之後他詢問當天追查情況，確認果然在員警的積極搜查下，當晚就順利查獲，成功將違法行為查緝到案；他特別前往第二分局，送上甜食和北港媽的壓轎金，祈求保佑辛苦辦案的員警出入平安，因為台南的治安，有員警義無反顧的打拼會更好。

第二分局說明，本月19日晚間7時許，長樂所員警在中西區武聖路巡邏時，積極注意是否有毒駕情形；當發現一輛轎車頭燈損壞，上前攔查時，副駕駛座34歲林姓男子神色可疑，員警眼尖注意到他將一包物品藏到腳踏墊下方，立即詢問是什麼東西。

林最後見無法隱瞞，只好交出一包安非他命毒品及吸食器等，全案依毒品罪嫌將林移送台南地檢署偵辦；至於車輛駕駛，經施以毒品唾液快篩檢測，呈現陰性反應，因此讓人車離去。

分局指出，毒駕上路易造成重大危害事故，為展現「毒駕零容忍」決心，警方採取「全面取締、強力掃蕩」策略，無限期拉高執法強度與廣度，全力捍衛市民生命財產安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

第二分局長樂派出所警員日前晚間在中西區武聖路當街聞到毒品氣味，展開搜查，果然查獲林姓男子持有安非他命，逮捕送辦。記者袁志豪／翻攝
第二分局長樂派出所警員日前晚間在中西區武聖路當街聞到毒品氣味，展開搜查，果然查獲林姓男子持有安非他命，逮捕送辦。記者袁志豪／翻攝

國民黨台南市議員蔡宗豪前往台南市警第二分局長樂派出所表揚積極追查毒品的員警，感謝警察守護治安。圖／取自蔡宗豪臉書
國民黨台南市議員蔡宗豪前往台南市警第二分局長樂派出所表揚積極追查毒品的員警，感謝警察守護治安。圖／取自蔡宗豪臉書

毒品 台南 毒駕

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