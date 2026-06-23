2026國際警察合作論壇 43個國家相關與會代表出席

為強化國際警政合作與交流，以持續精進打擊跨境犯罪效能，由內政部、外交部、海委會海巡署、金管會共同主辦，並由警政署承辦的「2026國際警察合作論壇一打擊跨境犯罪研討會」上午在台北美福飯店舉行論壇開幕典禮，行政院院長卓榮泰、國際警察首長協會（IACP）會長 David Rausch、美國在台協會處長谷立言、內政部部長劉世芳等出席致詞。

「2026國際警察合作論壇一打擊跨境犯罪研討會」現場來自43個國家、211 人參與，除了駐台使節及我國相關警察機關主管與相關部會代表外，亦有52名高階警政主管及執法專家自外國專程來台與會，其中包括5名友邦最高警政首長，共襄盛舉。會中並邀請行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳、國際警察首長協會會長 David Rausch、美國在台協會處長谷立言、帛琉共和國司法部部長 Jennifer S. Olegeriil 等人共同主持啟動儀式，為論壇揭開序幕。本次論壇以「打擊跨境犯罪」為題，規畫主題演講及4場專題研討，議題涵蓋「電信詐欺及人口販運」、「非法金流及洗錢」、「毒品犯罪」及「幫派及組織犯罪」等面向，邀請來自全球五大洲的警政及檢調系統主管擔任主題演講人。

「2026國際警察合作論壇一打擊跨境犯罪研討會」上午舉行論壇開幕典禮，美國在台協會處長谷立言（左起）、帛琉共和國司法部部長 Jennifer S. Olegeriil 、行政院長卓榮泰、國際警察首長協會會長 David Rausch、內政部長劉世芳等人共同主持開幕啟動儀式。記者曾學仁／攝影

「2026國際警察合作論壇一打擊跨境犯罪研討會」上午舉行論壇開幕典禮，美國在台協會處長谷立言（左起）、帛琉共和國司法部部長 Jennifer S. Olegeriil 、行政院長卓榮泰等人共同主持開幕啟動儀式。記者曾學仁／攝影