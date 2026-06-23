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影／嫌喪屍煙彈賣太貴爆衝突 毒販遭刺腹肚破腸流命危警3小時逮人
新北市19歲許男與38歲劉男昨晚9時許相約在板橋交易喪屍煙彈，許男抱怨劉男賣的太貴雙方因而發生衝突，許男竟掏出摺疊刀猛刺劉男腹部，劉男倒臥血泊失去生命跡象，目前還在加護病房急救中。警3小時逮捕許男，將依殺人未遂及毒品罪送辦。
板橋警分局昨晚9時許接獲報案，板橋區僑中一街1間超商前有打架糾紛。警員趕抵現場發現劉男倒臥在地，立即通報救護車到場，救護人員發現劉男腹部中刀肚破腸流已無生命跡象，緊急將他送至亞東醫院，所幸經急救後恢復呼吸心跳，目前仍在加護病房搶救中。
目擊民眾及報案人向警方表示，發現劉男與1名男子在該處發生衝突，劉男遭刺傷後對方隨即乘車離去。警方立即調閱監視器通知涉案車輛黃姓駕駛到案，黃男表示嫌犯透過叫車系統叫車至永和後下車離去。經指認嫌犯是19歲許男，警方持續以車追人，經過3小時多的持續追緝，今天凌晨1時許在永和區林森路上將許男逮捕。
許男警詢時供稱與劉男原本就認識，昨晚向劉男購買喪屍煙彈，但覺得賣的太貴於是抱怨幾句，不料劉男竟暴怒追打他，雙方扭打過程中他掏出預藏的小刀朝劉男腹部猛刺，見劉男不支倒地後才搭車逃離。警方詢後將依殺人未遂、毒品罪嫌將許男移送法辦。
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