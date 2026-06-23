聽新聞
0:00 / 0:00

黑吃黑！走私海洛因驚爆10億賠償

聯合報／ 記者張宏業／台北報導

<a href='/search/tagging/2/調查局' rel='調查局' data-rel='/2/124259' class='tag'><strong>調查局</strong></a>破獲<a href='/search/tagging/2/海洛因' rel='海洛因' data-rel='/2/234949' class='tag'><strong>海洛因</strong></a><a href='/search/tagging/2/走私' rel='走私' data-rel='/2/103648' class='tag'><strong>走私</strong></a>案，幕後扯出黑吃黑。圖為「添發財38號」漁船。圖／調查局提供
調查局破獲海洛因走私案，幕後扯出黑吃黑。圖為「添發財38號」漁船。圖／調查局提供

調查局北機站上周宣布破獲史上最大宗海洛因走私案，專案小組在「添發財38號」漁船上，搜出七四○塊海洛因磚，市價高達一○三億元。這起走私毒品案幕後，扯出新竹風飛砂幫走私海洛因破功，被竹聯幫認為黑吃黑，脅迫簽下「懲罰賠償十億元」合約，風飛砂幫為清償「債務」，鋌而走險聯繫緬甸台籍大毒梟，走私這批二八一公斤的海洛因來台。

據了解，此次調查局在小琉球破獲的海洛因毒品，貨源是向潛逃海外遭通緝的台籍大毒梟劉展驛購買，自從綽號（孝道仔）南部大毒梟林孝道被捕後，劉展驛取而代之接收林孝道販毒網路，目前南台灣有二分之一的海洛因都是由劉展驛供應，是新生代的「屏東王」。

據調查，風飛砂戴姓要角的大哥是劉展驛，戴男去年從東南亞走私一點六噸Ｋ他命，被新竹警察查獲，同為股東的竹聯幫成員，懷疑戴男舉報黑吃黑，派人將戴男擄走痛毆凌虐，戴男打電話向一名道上大哥求救，竹聯幫開出天價「保釋金」才讓對方把人帶走，並要求簽下賠償十億元「合約」。

戴男為清償債務，去年五至六月間，找上劉展驛購入五○○公斤海洛因，打算進台灣銷售，沒想到母船在海上就被大陸公安緝獲，導致這批貨又無法「交收」，這批毒品被大陸攔獲後，讓台灣海洛因市價飛漲。

調查指出，戴男連續兩次走私毒品都被撬走，由於竹聯幫逼債逼得緊，戴男原計畫去年十二月走私一公噸Ｋ他命，但知悉海洛因價格飆漲，臨時起意將大部分Ｋ他命改為海洛因，戴男找上積欠兩千萬賭債的仲介許佳農派船接應，並指派胞弟拿五○○萬「前金」給許佳農，許佳農找胞兄許禛倫負責開船。

北機站掌握情資後，請求美國緝毒局（ＤＥＡ）幫忙查詢衛星定位，在琉球嶼西南方海域登檢「添發財號」，抄出七四○塊「雙獅地球牌」海洛因磚，以及三四○包Ｋ他命，總重量達六三五公斤。檢方依運輸毒品罪起訴許佳農、許禛倫、白手套戴盛君及七名外籍船員，主謀戴盛治與劉展驛潛逃發布通緝。

走私 毒品 緬甸 海洛因 調查局

延伸閱讀

澳洲史上最大宗 警查獲2.7公噸古柯鹼市價約180億

影／出港10趟捕8條魚 鐵觀音藏1.8噸K他命 屏檢起訴2人 主謀在逃

影／騎贓車拒捕還衝撞警察 里港警4天掃毒駕逮通緝犯、破分裝場

美軍攻擊加勒比海船隻致2死　指打擊恐怖組織毒販

相關新聞

同一電話號碼連中6次！運彩抽獎爆重複中獎 立委籲調查

全球瘋世界盃足球賽，台灣運彩也舉辦「蘋果日日抽」抽獎活動，只要實體投注滿千元登錄，就可以天天抽大獎。國民黨立委王鴻薇昨天表示，此次活動出現一組電話短短幾天就中了六次獎，中獎機率實在高得嚇人。

涉率眾毆打曾蔡美佐 朝天宮董座之子求刑7年半

前立委曾蔡美佐上月七日住家遭數十人闖入，她被毆打到骨折，雲林地檢署查出，起因是停轎參拜糾紛導致，率眾犯案的首謀是北港朝天宮董事長、雲林縣副議長蔡咏鍀兒子蔡晉財，昨天依妨害秩序等罪起訴十七人，並對蔡晉財求處最高刑度七年六月重刑。

黑吃黑！走私海洛因驚爆10億賠償

調查局北機站上周宣布破獲史上最大宗海洛因走私案，專案小組在「添發財38號」漁船上，搜出七四○塊海洛因磚，市價高達一○三億元。這起走私毒品案幕後，扯出新竹風飛砂幫走私海洛因破功，被竹聯幫認為黑吃黑，脅迫簽下「懲罰賠償十億元」合約，風飛砂幫為清償「債務」，鋌而走險聯繫緬甸台籍大毒梟，走私這批二八一公斤的海洛因來台。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。