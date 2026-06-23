黑吃黑！走私海洛因驚爆10億賠償

調查局破獲海洛因走私案，幕後扯出黑吃黑。圖為「添發財38號」漁船。圖／調查局提供

調查局北機站上周宣布破獲史上最大宗海洛因走私案，專案小組在「添發財38號」漁船上，搜出七四○塊海洛因磚，市價高達一○三億元。這起走私毒品案幕後，扯出新竹風飛砂幫走私海洛因破功，被竹聯幫認為黑吃黑，脅迫簽下「懲罰賠償十億元」合約，風飛砂幫為清償「債務」，鋌而走險聯繫緬甸台籍大毒梟，走私這批二八一公斤的海洛因來台。

據了解，此次調查局在小琉球破獲的海洛因毒品，貨源是向潛逃海外遭通緝的台籍大毒梟劉展驛購買，自從綽號（孝道仔）南部大毒梟林孝道被捕後，劉展驛取而代之接收林孝道販毒網路，目前南台灣有二分之一的海洛因都是由劉展驛供應，是新生代的「屏東王」。

據調查，風飛砂戴姓要角的大哥是劉展驛，戴男去年從東南亞走私一點六噸Ｋ他命，被新竹警察查獲，同為股東的竹聯幫成員，懷疑戴男舉報黑吃黑，派人將戴男擄走痛毆凌虐，戴男打電話向一名道上大哥求救，竹聯幫開出天價「保釋金」才讓對方把人帶走，並要求簽下賠償十億元「合約」。

戴男為清償債務，去年五至六月間，找上劉展驛購入五○○公斤海洛因，打算進台灣銷售，沒想到母船在海上就被大陸公安緝獲，導致這批貨又無法「交收」，這批毒品被大陸攔獲後，讓台灣海洛因市價飛漲。

調查指出，戴男連續兩次走私毒品都被撬走，由於竹聯幫逼債逼得緊，戴男原計畫去年十二月走私一公噸Ｋ他命，但知悉海洛因價格飆漲，臨時起意將大部分Ｋ他命改為海洛因，戴男找上積欠兩千萬賭債的仲介許佳農派船接應，並指派胞弟拿五○○萬「前金」給許佳農，許佳農找胞兄許禛倫負責開船。

北機站掌握情資後，請求美國緝毒局（ＤＥＡ）幫忙查詢衛星定位，在琉球嶼西南方海域登檢「添發財號」，抄出七四○塊「雙獅地球牌」海洛因磚，以及三四○包Ｋ他命，總重量達六三五公斤。檢方依運輸毒品罪起訴許佳農、許禛倫、白手套戴盛君及七名外籍船員，主謀戴盛治與劉展驛潛逃發布通緝。