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又見喪屍煙彈！桃園女毒駕失控撞店家 車內還載3歲女兒
又是毒駕！桃園市35歲林姓女子今晚駕車行經桃園區中山東路時突然失控，連續擦撞2輛轎車後再衝入路旁店家撞破櫥窗才停下。警方到場察覺她神情有異，採驗結果呈毒品陽性反應，並在車內查獲依托咪酯菸彈等證物，更離譜的是車內還載著3歲女兒，所幸幼童坐在安全座椅內並未受傷，事後由父親趕到現場帶回，全案依法移送桃園地檢署偵辦。
警方調查，林女今晚6時22分許駕駛自小客車，沿中山東路往三民路方向行駛，行經與春日路口時突然失控，先擦撞前方2輛轎車，車輛隨即衝向路旁店家，撞破店面櫥窗玻璃才停下。
桃園警分局武陵派出所及交通警察中隊員警獲報趕抵後，立即實施交通疏導及事故處理，並對林女進行盤查。因察覺她神情、應答異常，當場進行毒品檢測，結果呈陽性反應，並在車內查獲依托咪酯菸彈等證物，全案依法移請偵辦。
有目擊者說，林女車內當時還搭載3歲女兒，所幸女童乘坐在安全座椅內未受波及，事發後由其父親緊急到場將女童帶回。
桃園警分局強調，毒品犯罪零容忍，將持續執行取締毒駕及查緝毒品專案勤務，也呼籲民眾切勿施用毒品後駕車，以免害人害己。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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