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毒駕撞2車衝入店家 桃警查獲依托咪酯菸彈送辦

中央社／ 桃園22日電

林姓女子今天駕車擦撞2輛自小客車後，於桃園市桃園區春日路與中山東路口衝入路旁店家撞毀玻璃窗，幸無人受傷。員警發現駕駛有毒品陽性反應，並查獲毒品依托咪酯菸彈後送辦。

桃園市政府警察局桃園分局武陵派出所副所長吳建葦接受媒體聯訪表示，事故發生於晚間6時22分許，林姓女子駕駛自小客車先後擦撞2輛車，隨後車輛失控衝撞路旁店家玻璃窗，造成店面及車輛受損。

吳建葦說，警方獲報立即派員到場處理，同步疏導交通，員警在事故調查過程中察覺林姓女子狀況異常，經實施檢測後呈現毒品陽性反應，並於車內查獲依托咪酯菸彈等相關證物，全案依法移請台灣桃園地方檢察署偵辦。

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