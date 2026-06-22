毒駕撞2車衝入店家 桃警查獲依托咪酯菸彈送辦

又是毒駕！桃園市35歲林姓女子今晚駕車行經桃園區中山東路時突然失控，連續擦撞2輛轎車後再衝入路旁店家撞破櫥窗才停下。警方到場察覺她神情有異，採驗結果呈毒品陽性反應，並在車內查獲依托咪酯菸彈等證物，更離譜的是車內還載著3歲女兒，所幸幼童坐在安全座椅內並未受傷，事後由父親趕到現場帶回，全案依法移送桃園地檢署偵辦。

2026-06-22 22:56