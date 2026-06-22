季連成視察高檢署 促成立打黑掃毒戰情中心防制毒駕

台灣高等檢察署表示，行政院政務委員季連成等人今天至高檢署視察，並請高檢署成立打黑掃毒戰情中心、各地方檢察署則成立戰情室，以推動重大毒品案件情資整合與毒駕防制。

高檢署發布新聞稿表示，季連成及行政院人員今天至高檢署視察，了解緝毒業務推動情形，重點關切「重大毒品案件情資通報e化系統」運作成效、跨機關情資整合機制，以及毒駕防制作為等議題，希望透過中央與檢察、查緝機關協力合作，持續強化緝毒與治安維護工作。

根據新聞稿，高檢署於會中報告，為提升重大毒品案件查緝效能，已建置「重大毒品案件情資通報e化系統」，並配合「重大毒品案件情資整合及協調處理機制」，有效整合各緝毒機關情資，避免重複偵辦與資源重疊，提升溯源查緝效率。

高檢署表示，另因應毒駕對公共安全造成嚴重威脅，已持續與警政及相關機關協調，強化查緝流程、快篩後鑑驗機制、重大案件優先處理及從嚴追訴等措施，務求即時遏阻毒駕行為，保障用路人安全。

季連成於聽取簡報後，針對海內外情資整合，與駐外調查單位聯繫、追蹤等議題，提示相關意見及未來策進作為，請高檢署成立打黑掃毒戰情中心，各地檢署則成立戰情室，整合協調各地區掃毒機關，強化打黑掃毒，並善用情資通報獎懲機制，確實掌握整合相關情資。

高檢署表示，未來將持續配合行政院政策方向，並就季連成提示，精進毒品案件通報、協調與整合作為，並就毒駕防制與跨機關聯防機制，持續跨機關合作，務求短期內有效壓制毒駕，維護國人生命、身體健康及財產安全。

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