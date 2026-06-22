影／騎贓車拒捕還衝撞警察 里港警4天掃毒駕逮通緝犯、破分裝場

屏東縣里港警分局執行防制毒駕及掃毒專案，在17日到20日4天連續查獲4件毒駕，起獲贓車、通緝犯、與製毒菸彈行動分裝場，法院裁押2人，直接發監執行與電子監控各1人，其中一案嫌犯騎贓車，警方察覺有異，上前盤查時竟拒捕與警方發生爭執，2警輕傷。

里港警分局九如分駐所掌握情資，發現46歲馮男涉竊取機車後據為己有並懸掛他人車牌使用，17日晚間警方在鹽埔鄉查緝勤務時發現馮男騎贓車，攔查不停後，騎車衝撞員警逃逸，被警方當場遭壓制逮捕，過程中2名員警輕微受傷。

警方查獲海洛因、注射針筒等證物，全案依贓物、毒品危害防制條例、公共危險及妨害公務等罪嫌移送偵辦，全案經屏東地檢署檢察官向法院聲請羈押獲准。

另外，18日晚間，里港警分局新圍派出所在鹽埔鄉巡邏勤務時發現49歲許男騎失竊機車，經攔查後駕駛拒絕配合並加速逃逸，警方通報各所實施攔截圍捕，尾隨2公里後見時機成熟，以優勢警力拘捕歸案。經檢測發現其施用依託咪酯、安非他命、嗎啡及Ｋ他命等多項毒品後駕車，並查扣安非他命吸食器、海洛因殘渣袋及依託咪酯煙彈等證物，全案經檢察官向法院聲請羈押獲准。

19日凌晨，里港警分局泰山派出所在高樹鄉查獲 40歲李男涉施用安非他命及依託咪酯後騎車上路，明顯精神恍惚且意圖拋棄菸彈，經攔查後有毒品反應，全案經屏東地方檢察署聲押後，屏東地方法院裁定限制住居並輔以電子腳鐐科技監控防止再犯。

20日凌晨，里港警分局泰山派出所巡邏勤務時發現50歲蔡男駕駛懸掛偽造車牌車輛，攔查後發現其是毒品及藥事法通緝犯，法院判刑5年，且有施用毒品後駕車情形。警方進一步查獲依託咪酯原料726.2公克、安非他命90.5公克、分裝設備及製造菸彈原料等證物，破獲流動式依託迷酯分裝場，蔡嫌直接發監執行。

里港警分局分局長邱逸樵表示，毒品不僅危害身心健康，更嚴重影響駕駛判斷能力與反應速度，對道路安全造成重大威脅，秉持「毒駕零容忍」立場，守護民眾生命財產安全。

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46歲馮男涉竊機車後據為己有並懸掛他人車牌使用，17日晚間在警方馮男騎贓車，經攔查不停後，騎車衝撞員警企圖逃逸，被警方當場遭壓制逮捕，過程中2名員警輕微受傷。圖／警方提供

20日凌晨，里港警分局泰山派出所發現50歲蔡男駕駛懸掛偽造車牌車輛，攔查後發現是毒品及藥事法通緝犯，後續查獲毒品依託咪酯原料726.2公克、安非他命90.5公克、分裝設備及製造菸彈原料等證物，破獲流動式依託迷酯分裝場，蔡嫌直接發監執行。圖／警方提供

46歲馮男涉竊機車後據為己有並懸掛他人車牌使用，17日晚間在警方馮男騎贓車，經攔查不停後，騎車衝撞員警企圖逃逸，被警方當場遭壓制逮捕，過程中2名員警輕微受傷。圖／警方提供

20日凌晨，里港警分局泰山派出所發現50歲蔡男駕駛懸掛偽造車牌車輛，攔查後發現是毒品及藥事法通緝犯，後續查獲毒品依託咪酯原料726.2公克、安非他命90.5公克、分裝設備及製造菸彈原料等證物，破獲流動式依託迷酯分裝場，蔡嫌直接發監執行。圖／警方提供

20日凌晨，里港警分局泰山派出所發現50歲蔡男駕駛懸掛偽造車牌車輛，攔查後發現是毒品及藥事法通緝犯，後續查獲毒品依託咪酯原料726.2公克、安非他命90.5公克、分裝設備及製造菸彈原料等證物，破獲流動式依託迷酯分裝場，蔡嫌直接發監執行。圖／警方提供