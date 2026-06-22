台中女僑生校內墜樓 中市府：校方已啟動校園輔導機制

台中一家私立高中今天早上7點多，一名住宿女僑生今天凌晨疑從宿舍大樓6樓墜落，被發現時已死亡多時，墜樓原因由警方調查中。中市教育局表示，該校已啟動校園安心輔導機制，持續提供師生關懷與心理支持等必要協助。

據了解，這名女學生是東南亞僑生，是一年級住宿高中生，疑似半夜墜樓，今天早上7點多，教務人員上班時看到女學生趴在地面，現場一灘血跡，通報救護人員到場，發現女學生已死亡多時，學校已調校內監視器協助調查中。警方已報請檢察官相驗。

教育局表示，校方案發後立即報警及通知學生家長，對於學生墜樓原因，警方尚在調查釐清中，學校將全力協助學生家長後續處理事宜。該校也啟動校園安心輔導機制，持續提供師生關懷與心理支持等必要協助。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980