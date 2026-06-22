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保三破獲毒咖啡包工廠 查扣635包成品及大量原料

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

近期國內接連發生毒駕致死案件，警方持續強力掃蕩毒品來源。保安警察第三總隊刑事警察大隊直屬分隊接獲情資，發現新竹地區馮姓男子涉嫌製造、分裝毒品販售，隨即報請台灣新竹地方檢察署檢察官楊仲萍指揮偵辦，並與新竹市警察局第三分局共組專案小組深入追查。

警方表示，專案小組經長期跟監蒐證，掌握製毒處所及相關犯罪事證後，日前持搜索票執行查緝行動。查緝過程中，發現馮男正準備駕車外出，警方立即上前攔阻，避免可能衍生毒駕危害。

警方隨後在馮男住處查獲第三級毒品4-甲基甲基卡西酮（俗稱「喵喵」）分裝工廠，當場查扣第三級毒品喵喵成品2大包、總淨重156.2公克，以及已完成分裝的毒咖啡包635包，另查扣封口機、分裝機、攪拌機、點鈔機、電子磅秤及分裝工具等證物一批。

警方指出，依查獲原料估算，尚可再製成約1560包毒品咖啡包，所幸及時查獲，成功阻止毒品流入市面。全案訊後依違反毒品危害防制條例移送新竹地檢署偵辦。

專案小組調查發現，馮男平時在住處經營檳榔攤，利用檳榔攤人員出入複雜、具高度掩護性的特性，表面販售檳榔及香菸，私下卻從事毒品調配、分裝及販售，企圖將毒咖啡包流入市面牟利。

警方也發現，馮男住處擺放不少健身器材，平時有健身習慣，與一般毒品施用者形象不同，卻涉嫌販售毒品危害他人健康，行徑惡劣。

保三總隊表示，「喵喵」常被摻入咖啡包、奶茶包等包裝中販售，藉此誘騙青少年施用，對心血管及神經系統危害甚鉅，甚至可能致死；若施用後駕車，更可能引發重大交通事故。警方將持續向上溯源追查幕後主嫌及販毒網絡，從源頭阻斷毒品流入市面，防制毒駕危害，維護社會治安與民眾安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

保三總隊刑事警察大隊會同新竹市警察局第三分局破獲毒品分裝工廠，查扣大量毒咖啡包及製毒設備。圖／保三總隊提供
保三總隊刑事警察大隊會同新竹市警察局第三分局破獲毒品分裝工廠，查扣大量毒咖啡包及製毒設備。圖／保三總隊提供

保三總隊刑事警察大隊會同新竹市警察局第三分局破獲毒品分裝工廠，查扣大量毒咖啡包及製毒設備。圖／保三總隊提供
保三總隊刑事警察大隊會同新竹市警察局第三分局破獲毒品分裝工廠，查扣大量毒咖啡包及製毒設備。圖／保三總隊提供

保三總隊刑事警察大隊會同新竹市警察局第三分局破獲毒品分裝工廠，查扣大量毒咖啡包及製毒設備。圖／保三總隊提供
保三總隊刑事警察大隊會同新竹市警察局第三分局破獲毒品分裝工廠，查扣大量毒咖啡包及製毒設備。圖／保三總隊提供

保三總隊刑事警察大隊會同新竹市警察局第三分局破獲毒品分裝工廠，查扣大量毒咖啡包及製毒設備。圖／保三總隊提供
保三總隊刑事警察大隊會同新竹市警察局第三分局破獲毒品分裝工廠，查扣大量毒咖啡包及製毒設備。圖／保三總隊提供

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