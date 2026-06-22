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保三破獲毒咖啡包工廠 查扣635包成品及大量原料
近期國內接連發生毒駕致死案件，警方持續強力掃蕩毒品來源。保安警察第三總隊刑事警察大隊直屬分隊接獲情資，發現新竹地區馮姓男子涉嫌製造、分裝毒品販售，隨即報請台灣新竹地方檢察署檢察官楊仲萍指揮偵辦，並與新竹市警察局第三分局共組專案小組深入追查。
警方表示，專案小組經長期跟監蒐證，掌握製毒處所及相關犯罪事證後，日前持搜索票執行查緝行動。查緝過程中，發現馮男正準備駕車外出，警方立即上前攔阻，避免可能衍生毒駕危害。
警方隨後在馮男住處查獲第三級毒品4-甲基甲基卡西酮（俗稱「喵喵」）分裝工廠，當場查扣第三級毒品喵喵成品2大包、總淨重156.2公克，以及已完成分裝的毒咖啡包635包，另查扣封口機、分裝機、攪拌機、點鈔機、電子磅秤及分裝工具等證物一批。
警方指出，依查獲原料估算，尚可再製成約1560包毒品咖啡包，所幸及時查獲，成功阻止毒品流入市面。全案訊後依違反毒品危害防制條例移送新竹地檢署偵辦。
專案小組調查發現，馮男平時在住處經營檳榔攤，利用檳榔攤人員出入複雜、具高度掩護性的特性，表面販售檳榔及香菸，私下卻從事毒品調配、分裝及販售，企圖將毒咖啡包流入市面牟利。
警方也發現，馮男住處擺放不少健身器材，平時有健身習慣，與一般毒品施用者形象不同，卻涉嫌販售毒品危害他人健康，行徑惡劣。
保三總隊表示，「喵喵」常被摻入咖啡包、奶茶包等包裝中販售，藉此誘騙青少年施用，對心血管及神經系統危害甚鉅，甚至可能致死；若施用後駕車，更可能引發重大交通事故。警方將持續向上溯源追查幕後主嫌及販毒網絡，從源頭阻斷毒品流入市面，防制毒駕危害，維護社會治安與民眾安全。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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