賭債糾紛！苗縣南庄鄉連轟21槍槍擊案 檢警查獲大批軍火4嫌收押

案發後，檢警抽絲剝繭還原案情，陸續將劉姓主嫌等5名犯嫌拘提到案。圖／警方提供

苗栗縣南庄鄉獅山村一處民宅前，18日清晨驚傳槍擊案，現場2派人馬持槍火拚連轟21槍，震驚社會，因該民宅外牆懸掛有民進黨籍苗栗縣議員陳光軒的選舉看板，還一度引發外界政治恐嚇聯想；全案檢警迅速偵破，導火線疑為賭債糾紛，昨將劉姓主嫌等5人全數拘提到案並起出大量槍械，檢方訊後聲請羈押犯嫌4人獲准。

這起槍擊案發生於18日清晨5時許，經苗栗縣警察局頭份分局報由地檢署馮美珊檢察官指揮專案小組，端午連假期間，毫不鬆懈。經連日調閱案發地點及新竹、苗栗及聯繫高雄與屏東轄區警方協助，共計調閱近千支監視器，迅速鎖定犯罪嫌疑人，並由檢察官核發拘票，於案發當日迄昨（21）日止，先後將37歲劉姓主嫌等5名犯嫌拘提到案。

檢方指出，專案小組人員在現場與犯嫌住處，一舉查獲長短槍及111發子彈，包括極具殺傷力的霰彈槍1把、火藥式手槍3把、霰彈槍子彈44顆、手槍子彈67顆等大批非法軍火，火力相當驚人。

經警方釐清事件經過，雙方人馬因賭債糾紛所衍生衝突，進而相約談判引發槍擊案，和陳姓民意代表揭弊環保案件與選舉活動無關。

苗檢主任檢察官劉偉誠表示，劉姓等5名犯嫌經複訊後，認涉犯槍砲彈藥刀械管制條例持有槍彈、持槍於公共場所射擊，以及刑法攜帶兇器在公共場所聚眾實施強暴罪、恐嚇安全等罪嫌。因涉犯5年以上重罪且嫌疑重大、有串證逃亡之虞，檢方依法向法院聲請羈押，苗栗地方法院先後已就其中4名犯嫌裁定羈押獲准，全案持續擴大偵辦中。