抓1毒駕獎勵2500元 先嗇宮、警友會力挺三重警嚴打毒駕預計發75萬

近期毒駕事件層出不窮，威脅民眾生命安全，為激勵警員全力打擊毒駕，先嗇宮董事長李乾龍與三重警友會今天上午至三重分局，祭出查獲每件毒駕案發2500元獎勵金的激勵，預計三個月內共將發放75萬元，以實際行動展現對警方打擊毒駕的強力支持。

三重分局表示，近期積極執行各項毒駕稽查勤務，除了路檢、臨檢外更結合科技輔助，如酒測器、毒品檢測儀器及智慧影像辨識系統，持續強化毒駕防制作為，已有效遏止毒品危害交通安全的風險。據統計近期三重地區毒駕件數有明顯下降趨勢，顯示警方積極作為已初見成效。

先嗇宮董事長李乾龍表示，毒駕行為不僅危害道路安全，更可能造成無法挽回的家庭悲劇與社會成本，「我們希望透過這筆專案獎勵金，以每件2500元的形式實質回饋，鼓勵第一線警員繼續堅守崗位，守護民眾的生命安全。」

三重分局長黃國政對先嗇宮及警友會的支持表達由衷感謝，黃國政表示：「這筆預計總額75萬元的專案獎勵金意義重大，每件2500元的獎勵機制能更精準地激勵同仁。警方將秉持公開、公正、透明的原則，全數用於慰勉在毒駕查緝工作中表現優異的員警。」

黃國政強調，此次的合作不僅展現了警友會與地方宮廟對地方治安的關心，更凸顯警民合作打擊毒害的重要性。有了民間團體如此強大的後盾，分局未來將持續加強各項勤務作為，結合社區宣導與執法雙管齊下，目標讓三重地區成為「零毒駕」的安全交通環境，讓所有用路人能安心出行。

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三重分局長黃國政感謝先嗇宮及警友會的支持。記者黃子騰／攝影

三重先嗇宮董事長李乾龍(左)肯定警方查緝毒駕努力。記者黃子騰／攝影

三重分局長黃國政表示，未來將持續加強各項勤務作為，讓三重成為「零毒駕」的安全交通環境。記者黃子騰／攝影

先嗇宮董事長李乾龍表示，希望透過這筆專案獎勵金，鼓勵第一線警員繼續堅守崗位，守護民眾的生命安全。記者黃子騰／攝影