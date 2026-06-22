白河警強力路檢 端午連假查獲毒酒駕並舉發54件違規

許姓男子4年前曾施用毒品遭勒戒，去年6月間騎機車經台南北區，因交通違規為警攔查，尿液送驗後安非他命、甲基安非他命濃度，因未同時符合其濃度值而判定為陰性，檢方仍認其濃度均超過最低可定量濃度而起訴。法官認許否認施用甲基安非他命外，避免「例外變原則」而判無罪。

2026-06-22 10:02