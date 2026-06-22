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白河警強力路檢 端午連假查獲毒酒駕並舉發54件違規

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市白河警分局端午連假治安交通不打烊，警強力路檢，查獲毒、酒駕並舉發54件違規，展現強勢執法決心。

針對端午連假，白河警執行專案路檢勤務。針對轄內主要聯外道路及觀光要道，包含市175線、市172線、市165線及南99線等路段，部署警力實施交通稽查。

警方說，本次行動共計查獲施用毒品後駕車1件、酒後駕車2件、通緝犯(毀損、侵占、不能安全駕駛)3名，另舉發懸掛他車車牌、汽機車頭燈變更LED未登檢、汽機車車身設備擅自變更、無照駕駛及併罰車主、開車未繫安全帶、騎車未戴安全帽等各式違規共54件。

警方指出，毒駕最可怕地方在於，吸毒後的人容易產生幻覺、恍神、反應遲鈍。吸毒後駕駛車輛，就像一顆不定時炸彈。一旦造成交通事故，整個社會都要付出巨大代價。

分局長陳志埕表示，執法沒有假期，駕駛人切勿心存僥倖，警方將強制執法，掃蕩毒駕、酒駕到底。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

白河警端午連假強力路檢，查獲毒酒駕並舉發54件違規。記者謝進盛／翻攝
白河警端午連假強力路檢，查獲毒酒駕並舉發54件違規。記者謝進盛／翻攝

白河警端午連假強力路檢，查獲毒酒駕並舉發54件違規。記者謝進盛／翻攝
白河警端午連假強力路檢，查獲毒酒駕並舉發54件違規。記者謝進盛／翻攝

白河警端午連假強力路檢，查獲毒酒駕並舉發54件違規。記者謝進盛／翻攝
白河警端午連假強力路檢，查獲毒酒駕並舉發54件違規。記者謝進盛／翻攝

酒駕 白河 毒駕

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