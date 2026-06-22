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影／端午連假屏東縣6起毒駕釀1死全押了！檢分析毒犯共同點

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

端午連假18日到21日，屏東地檢署偵辦6起毒駕公共危險案件，其中47歲潘姓男子吸毒開車上路，行經崁頂鄉時竟撞對向機車騎士王男，還一路高速開進稻田；另外，馮男騎贓車上路，遇警盤查卻拒捕。檢方分析6起案件共同點，均有多重成癮獨毒不離身、騎贓車無視法律與駕車代步淪常態。6起毒駕檢方均向法院聲押獲准。

47歲潘姓男子在19日下午在崁頂鄉衙門路段毒駕行為，直接撞擊對向王姓機車男騎士致生死亡，現場曝光監視器畫面顯示，潘男撞擊對象機車騎士後，汽車一路高速撞進稻田。據了解，潘男到崁頂訪友後返回潮州途中，不走大路卻走田間小路，疑因擔心被警方查獲，未料竟撞上剛結束田間務農要回家的機車騎士王男。

屏東地檢署指出，端午連假期間查獲6起毒駕案件，6人年齡分布在35至58歲，檢方分析3個共同點。

「多重成癮毒不離身，多數涉入新興毒品」，檢方指出，6人均有混合施用多種毒品習慣，且除了潘男，其餘5人遭查獲時隨身攜帶毒品、注射針筒、吸食器或加熱器等各式施用器具；6人唾液及尿液毒品快篩均呈陽性反應。

其中夏男、許男、蘇男、陳男與潘男均涉入時下最氾濫新興毒品依托咪酯（喪屍煙彈、煙油），顯見其等對毒品具高度依賴性。

「伴隨財產犯罪，騎乘贓車無視法律」，檢方指出，6人中有3人馮男、許男、蘇男，是騎乘失竊贓車或懸掛他車牌照上路，顯示毒駕被告除危害路安之外，更有兼犯財產犯罪現象；馮男在鹽埔鄉維新1路段遇員警執法盤查之際，更執意驅車意圖逃逸，妨害員警執行公務，社會危害重大。

「駕車代步淪為常態，伴隨交通違規危害安全」，檢方指出，6案將汽、機車駕駛視為日常生活代步工具，並分別在鹽埔鄉、內埔鄉、新園鄉、屏東市、崁頂鄉等路段，紅燈右轉、吸食香菸、行車不穩、超速、停等紅燈超過停止線或逆向行駛等各類交通違規行為。

檢方表示，6人犯刑法不能安全駕駛、竊盜或不能安全駕駛致人死亡等罪嫌重大，且考量其等具持續性施用多種毒品之素行，駕車代步更為日常生活所需，客觀上亦具有對公眾行車安全反覆造成實質危險傾向，有事實足認反覆實施同一犯罪之虞，維護道路交通與民眾人身安全，認有予以預防性羈押之必要，是以均依法向法院聲請羈押並全數獲准。

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<a href='/search/tagging/2/屏東縣' rel='屏東縣' data-rel='/2/141327' class='tag'><strong>屏東縣</strong></a>47歲潘姓男子吸毒開車上路，行經崁頂鄉時竟撞對向機車騎士王男。圖／警方提供
屏東縣47歲潘姓男子吸毒開車上路，行經崁頂鄉時竟撞對向機車騎士王男。圖／警方提供

屏東縣47歲潘姓男子吸毒開車上路，行經崁頂鄉時竟撞對向機車騎士王男。圖／警方提供
屏東縣47歲潘姓男子吸毒開車上路，行經崁頂鄉時竟撞對向機車騎士王男。圖／警方提供

屏東縣47歲潘姓男子吸毒開車上路，行經崁頂鄉時竟撞對向機車騎士王男。圖／警方提供
屏東縣47歲潘姓男子吸毒開車上路，行經崁頂鄉時竟撞對向機車騎士王男。圖／警方提供

屏東縣47歲潘姓男子吸毒開車上路，行經崁頂鄉時竟撞對向機車騎士王男。圖／警方提供
屏東縣47歲潘姓男子吸毒開車上路，行經崁頂鄉時竟撞對向機車騎士王男。圖／警方提供

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