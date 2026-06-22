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北市端午節連假3天查獲毒駕56件 逐案追喪屍煙彈來源
毒駕肇事危害安全，台北市警察局持續加強查緝，本月19至21日端午節連假3天查獲56件毒駕，市警局表示，針對近年氾濫的依托咪酯類「喪屍煙彈」及各類毒品，逐案向上溯源，從毒品源頭與犯罪工具雙向打擊。
台北市長蔣萬安於本月18日治安會報中指出，對毒駕零容忍，台北、士林地檢署高度支持防制毒駕，與市警局建立緊密查緝網絡，上月15日毒駕納入得預防性羈押範疇以來，兩地檢署與警方密切合作強力執法，遏止犯嫌僥倖心態，機先防制交通危害。
市警局長林炎田說，不分晝夜於各路口及治安要點展開高強度攔查，發現駕駛人神色異常或車內散發異味，即強勢盤檢，在第一時間瓦解交通危機，端午連假期間查獲56件毒駕，展現執法成效，全面配發充足的唾液毒品快篩試劑，提升執法專業。
警方呼籲駕駛人，毒駕嚴重危害自身，造成無辜大眾傷亡，警方絕不寬貸，持續打擊毒駕，勿以身試法。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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