端午連假加強毒駕查緝 北市警3天共查獲56案

毒駕零容忍，台北市警察局今天表示，端午連假期間共查獲56件毒駕案，接連展現精準執法成效，將持續加強查緝力道，逐案積極向上溯源，雙向打擊「毒品源頭」與「犯罪工具」。

市警局刑事警察大隊上午透過新聞稿表示，為積極打擊毒駕，局長林炎田強調，警方全面貫徹「依法行政、嚴正執法」原則，不分晝夜於各路口及治安要點展開高強度攔查；執勤員警憑藉敏銳警覺，凡發現駕駛神色異常或車內散發異味，即刻強勢盤檢，務求在第一時間瓦解交通危機。

端午連假期間，市警局說，共計查獲56件毒駕案，接連展現精準執法成效，警方與檢方聯手以鐵腕行動，成功將毒駕現行犯攔阻於街頭，全力捍衛市民安全。

市警局提到，有鑑於毒駕肇事嚴重危害生命安全，台北市長蔣萬安於18日治安會報中強烈宣示「毒駕零容忍」的堅定立場，並特別指出台北市與士林地檢署對防制毒駕給予高度支持，已與市警局建立緊密查緝網絡。

自今年5月15日中央修法將毒駕納入得「預防性羈押」範疇以來，市警局說，兩地檢署都秉持依法嚴厲訴追的精神，與警方密切合作；針對惡性重大的毒駕案件，檢警聯手強力執法，展現共同打擊犯罪的鐵腕決心，有效遏止犯嫌僥倖心態，機先防制交通危害，全力守護市民安全。

市警局表示，針對近年氾濫的依托咪酯類「喪屍煙毒」，警方持續加強查緝力道，逐案積極向上溯源，從「毒品源頭」與「犯罪工具」雙向打擊。

林炎田強調，局本部將做為員警的最強後盾，全面配發充足的唾液毒品篩檢試劑；有了兩地檢署在法律適用與刑事訴追上的大力支持，警方將透過提升檢測配備與執法專業，積極配合強力訴追，務求將犯嫌繩之以法。

市警局再次呼籲，毒駕行為嚴重危害自身並造成無辜大眾傷亡，檢警對此絕不寬貸，請勿以身試法。

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