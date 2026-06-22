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酒駕又毒駕！中和男拒檢逃逸 車內查獲喪屍煙彈

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市中和區昨晚間發生一起毒駕酒駕案件。59歲游姓男子駕駛小客車行經景平路、安平街口時闖紅燈，警方上前攔查卻拒檢逃逸。中和警分局立即通報線上警力攔截圍捕，最後在忠孝街一帶成功攔停車輛，查出游男不僅酒駕，還涉嫌毒駕，車內更查獲依托咪酯煙彈，全案依法送辦。

警方表示，秀山派出所員警當晚10時許巡邏時，發現游男駕駛小客車闖紅燈，立即上前攔查，但游男不但未停車配合，反而加速逃逸。警方隨即透過無線電通報攔截圍捕，最終在中和區忠孝街一帶成功將人車攔下。

警方指出，經現場酒測，游男酒測值達每公升0.46毫克，已超過公共危險罪標準；另經唾液快篩檢測，結果呈安非他命陽性反應。警方進一步搜索車輛時，查獲依托咪酯煙彈1顆，毛重約4.81公克。

秀山派出所副所長張承恩表示，警方在景平路一帶發現該車闖紅燈且攔查不停，經通報攔截圍捕後成功攔停，除酒測值達每公升0.46毫克外，唾液快篩也呈安非他命陽性反應，並查獲依托咪酯煙彈，全案警詢後將依毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方表示，除刑事責任外，也將針對游男闖紅燈、拒絕攔查等多項交通違規行為，依道路交通管理處罰條例開罰，並依法執行扣牌、扣車處分。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

中和警方攔查闖紅燈拒檢車輛，查獲游姓男子酒駕、毒駕，車內另起獲依托咪酯煙彈。記者張策／翻攝
中和警方攔查闖紅燈拒檢車輛，查獲游姓男子酒駕、毒駕，車內另起獲依托咪酯煙彈。記者張策／翻攝

中和警方攔查闖紅燈拒檢車輛，查獲游姓男子酒駕、毒駕，車內另起獲依托咪酯煙彈。記者張策／翻攝
中和警方攔查闖紅燈拒檢車輛，查獲游姓男子酒駕、毒駕，車內另起獲依托咪酯煙彈。記者張策／翻攝

酒駕 中和 毒駕

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