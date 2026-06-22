吸毒男尿液毒品濃度不夠高被起訴 法官判無罪：避免例外變原則

許姓男子4年前曾施用毒品遭勒戒，去年6月間騎機車經台南北區，因交通違規為警攔查，尿液送驗後安非他命、甲基安非他命濃度，因未同時符合其濃度值而判定為陰性，檢方仍認其濃度均超過最低可定量濃度而起訴。法官認許否認施用甲基安非他命外，避免「例外變原則」而判無罪。

檢方起訴，許前因施用毒品案件，經送觀察、勒戒後，2022年10月間執行完畢釋放，仍於釋放後3年內，於去年6月23日上午10時許在住處內，將甲基安非他命置入玻璃球內燒烤吸煙方式，施用甲基安非他命1次，後於同月26日下午2時許，騎乘機車行經北區公園路時，因交通違規為警攔查。

他主動供出吸毒，並交付所持有吸食器3組，經採尿送驗，檢出其尿液含有安非他命、甲基安非他命濃度分別為86ng/mL（奈克／每毫升）、574ng/mL，呈甲基安非他命陰性反應。

檢方指出，許尿液中的安非他命、甲基安非他命濃度，因未同時符合甲基安非他命濃度值大於等於500ng/mL，且安非他命濃度值大於等於100ng/mL，而判定為陰性。

然而，檢方以許尿液檢出安非他命、甲基安非他命濃度均已超過檢驗機構「最低可定量濃度」值即20ng/mL，認他涉犯施用第二級毒品罪嫌而起訴。

台南地院表示，按濫用藥物尿液檢驗作業準則，安非他命類藥物：一、安非他命：500ng/mL；二、甲基安非他命：甲基安非他命500ng/mL，且其代謝物安非他命濃度在100ng/mL以上。應判定為陽性。至於尿液檢體經確認檢驗結果低於前條閾值者，應判定為陰性。

此外，該準則也規定，司法案件濫用藥物尿液，必要時得採用最低可定量濃度為閾值，不受上述規定限制。

台南地院認為，原則上仍應依該準則相關規定作為判定基準，以確保個案不因檢驗機構不同而異其檢驗結果。至於該準則所提針對司法個案中所謂「必要時」，雖得採用「最低可定量濃度」為其閾值，惟為保障人權，避免「原則變例外，例外變原則」，自應嚴格檢視個案具體情節，若非有堅實佐證，不宜適用該規定，以免該準則所定陽性閾值形同虛設。

台南地院指出，許於審理時否認施用甲基安非他命，稱既然尿液檢驗結果判定是陰性，即無法證明他有施用毒品。同時，他於警詢時，供稱其最後1次施用毒品時間是在2、3年前，在住家施用甲基安非他命，最近並未施用毒品。

同時，檢方舉許於去年10月底另案毒駕案件偵訊時，供稱其於同年6月間在住家施用甲基安非他命的筆錄，作為補強證據。法官認為，許於採尿前，究竟於何時施用甲基安非他命，與另案偵查中陳述，迥然不同，均無從作為本案補強證據。

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