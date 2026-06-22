影／毒駕男掛註銷車牌狂飆 中警趁他接女友圍車抓人

台中市陳姓男子昨天駕駛懸掛註銷車牌車輛，行經南屯區時遭巡邏警員發現，行車軌跡異常、高速狂飆。為避免衍生危險，警方待陳男在其女友居住的大樓旁等待接人時，出動三輛車「圍車」堵住陳男去路，但陳男頑抗，一度衝撞警車，但仍被警方查獲，陳男與余姓女友都被驗出有毒品反應，另查獲喪屍煙彈等贓證物，全案依毒品罪嫌送辦。

第四警分局偵查隊昨日晚間執行「強化查緝毒駕及斷源緝毒專案」勤務，員警巡邏時發現，陳姓男子（33歲）不只違規懸掛註銷車牌，在市區道路高速行駛、行車軌跡異常，嚴重危及其他用路人安全。

警方考量現場周遭交通狀況，為避免貿然攔查引發事故，決定先行尾隨蒐證，當陳男將車輛停放在大樓樓下，準備等待余姓女友（21歲）時，警方見時機成熟上前盤查，出動三輛車堵住陳男去路。

陳男一見警察，負隅頑抗，當場駕車猛力衝撞偵防車企圖逃逸，所幸現場警力迅速部署圍捕，第一時間將其強勢制伏。

警方隨後在現場查獲，俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯煙彈4顆、依托咪酯原油1瓶（重32.1公克）、電子煙霧化器2支、煙彈空殼一批、作案手機3支等證物。

警方陳男、余女實施毒品唾液快篩檢驗，發現二人都有毒品反應，警詢後今將依毒品、公共危險、妨害公務等罪嫌，移送台中地檢署偵辦，另針對陳男犯行，建請檢察官向法院聲請羈押。

警方針對交通違規部分，將依法舉發毒駕、懸掛他車號牌等行為，當場查扣車牌並移置車輛。專案小組將持續向上溯源，追查毒品來源與幕後販運網絡。

第四警分局呼籲，毒品不僅危害個人身心健康，衍生出的「毒駕」行為更嚴重威脅無辜用路人的生命安全。

四分局表示，對毒品犯罪及毒駕行為抱持「零容忍」態度，絕不寬貸，將持續強力查緝、向上溯源、向下刨根，期盼民眾若發現疑似毒品犯罪情事，請立即向警方檢舉，警民攜手共同打造無毒、安全的生活環境。

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台中市陳姓男子昨晚毒駕，在道路危險駕駛，警方趁陳男接女友時，出動3輛車圍捕，查獲毒品，陳男的余姓女友也因持毒、吸毒落網。記者陳宏睿／翻攝