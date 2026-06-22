汶汶狂粉割頸 北市美女議員也爆曾遭這種人恐怖騷擾

中信兄弟啦啦隊成員汶汶參加私人棚拍活動，遭52歲狂粉許男持刀攻擊割頸。國民黨北市議員柳采葳今天也自曝遭疑似「粉絲」過度關注，她說，「有些恐懼，不是因為膽小，而是因為太真實。」

柳采葳說，看到這今天的新聞事件，心裡受到很大的震撼，「因為我知道，那種害怕是真的存在的。」

柳說，她還在主播台工作時開始就遇過一位長期關注她的人，一開始只是訊息、留言，也就把這人當成一般粉絲，但後來選舉到選上議員後，這人開始送食物、送東西到服務處、議會，有一天，甚至直接叫外送到她家。

柳說，那一天，管理人員跟她說有人送一包水餃，但是沒有名字、沒有送件資訊，她問周邊完全沒有人送，調出監視器看發現是一位陌生男性，後來這名男子開始不斷叫外送、送早餐、送宵夜、甚至規定外送員一定要送到她手上還要拍照回傳，否則就要給外送員負評，甚至會在凌晨要求警衛打對講機，要她下樓拿食物，整個晚上恐懼到沒辦法入睡，也會在辦公開活動時到現場，導致一直活在擔心受怕的心情中。

柳說，這位男性還會不斷傳訊息騷擾、幻想跟她組家庭生活、幻想幫她規畫人生，甚至傳帶有性暗示的圖，清晨、半夜、凌晨無時無刻的訊息騷擾，還會騷擾她身旁的朋友家人、現任主播、或是離開電視台的公眾人物，只要有出現在她社群上的，幾乎都被騷擾過，這人會一直叫她朋友傳話，叫她要回訊息，收送的東西。

「最讓人不安的是，當你發現對方知道你的住處、知道你的生活動線，甚至要求外送員一定要親自把東西交到你手上，還要求拍照證明時，那種感覺已經不是單純的『支持』或『喜歡』，而是一種無法預測的壓力與恐懼。」柳采葳說，很多人可能會問「為什麼不直接報警？」老實說，她很掙扎，當時想對方知道她家，也很怕激怒這人，就算是提告申請保護令，也很難確保對方會不會有過激行為，因當時剛發生土城當街砍人命案，保護令生效後遭當街殺人，因此當時選擇先警告這名男子，對方也的確沒有騷擾行為一陣子，但近幾個禮拜，又開始出現在她的公開活動。

「被騷擾的人最常出現的心理，其實不是憤怒，而是害怕。」柳說，之所以害怕，是害怕報警後會不會讓對方更激動？害怕拒絕之後會不會換來更激烈的行為？害怕自己是不是反應過度？害怕別人覺得這只是小事。於是一次又一次選擇忍耐、封鎖、逃避，希望事情自己過去。但今天的新聞讓她明白一件事，「任何讓你感到害怕、不舒服、失去安全感的行為，都不應該被合理化。」

柳采葳說，看到新聞事件後，她決定勇敢的站出來，不只採取積極作為保護自己，也希望用自身經歷告訴大家，遇到類似事件，趕快報警提告。「如果有人持續跟蹤你、監視你、騷擾你、未經同意反覆出現在你的生活裡，請不要覺得自己在大驚小怪，因為保護自己，不是傷害別人。」並且請保留證據、請告訴家人朋友、請尋求警方協助、必要時勇敢提告。

柳說，希望社會能對跟蹤騷擾有更多理解，也希望每一位女性都記得，當妳感到害怕的那一刻，就已經有權利尋求幫助。勇敢報警，不是把事情鬧大，而是在事情失控之前，保護自己。願每個人都能平安回家，也願每個人的善意與喜歡，都能建立在尊重與界線之上。

國民黨台北市議員柳采葳。圖／柳采葳提供

北市議員柳采葳說，她還在主播台工作時就遇過一位長期關注她的人。圖／柳采葳提供

北市議員柳采葳說，她還在主播台工作時就遇過一位長期關注她的人，還會不斷傳訊息騷擾、幻想組家庭生活、幻想幫她規畫人生，甚至傳帶有性暗示的圖。圖／柳采葳提供

北市議員柳采葳說，她還在主播台工作時就遇過一位長期關注她的人，一開始只是訊息留言，但後來選上議員，這人開始送食物、送東西到服務處、議會，甚至直接叫外送到她家。圖／柳采葳提供

北市議員柳采葳說，她還在主播台工作時就遇過一位長期關注她的人。圖／柳采葳提供