撞斷警手 通緝犯獲交保惹議

台中市大甲警分局偵查隊前天攻堅緝捕通緝犯，小隊長陳芝銘遭邱姓通緝犯以肉身衝撞，撞斷左手，邱男被查緝到案，依通緝等罪，解送台中地檢署歸案，然檢方卻讓被告以五萬元交保，引發批評。對此，台中地檢署解釋，承辦檢察官視案情綜合評斷，此案為持有毒品而非毒駕，因此未聲請羈押。

台中地檢署表示，檢察官命涉案邱男以五萬元交保，未向法院聲請羈押，理由是檢察官在做強制處分前，先針對案情、卷內證據、被告到案後犯後態度，進行綜合研判。此件為持有毒品、非毒駕，且未作毒品鑑定報告，在看完逮捕全程蒐證影像後，檢察官未做聲押決定。

中檢表示，不論妥適否，此案將會積極偵辦，目前已定庭期，要求被告到庭，不到即拘，盡速偵結。

大甲警分局前天持台中地院搜索票，在大甲區中山路一處民宅逮捕邱姓毒品通緝犯，緝捕過程中，大甲警分局小隊長陳芝銘守在後門，被邱男二次衝撞，空中翻一圈後落地，左手嚴重骨折變形，仍奮勇抓人。警方在邱男住處取出毒品和三把槍支，依毒品等罪，移送台中地檢署，檢方訊問後，命邱男以五萬元交保。