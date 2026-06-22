撞斷警手 通緝犯獲交保惹議

聯合報／ 記者陳宏睿游振昇／台中報導

台中市大甲警分局偵查隊前天攻堅緝捕通緝犯，小隊長陳芝銘遭邱姓通緝犯以肉身衝撞，撞斷左手，邱男被查緝到案，依通緝等罪，解送台中地檢署歸案，然檢方卻讓被告以五萬元交保，引發批評。對此，台中地檢署解釋，承辦檢察官視案情綜合評斷，此案為持有毒品而非毒駕，因此未聲請羈押。

台中地檢署表示，檢察官命涉案邱男以五萬元交保，未向法院聲請羈押，理由是檢察官在做強制處分前，先針對案情、卷內證據、被告到案後犯後態度，進行綜合研判。此件為持有毒品、非毒駕，且未作毒品鑑定報告，在看完逮捕全程蒐證影像後，檢察官未做聲押決定。

中檢表示，不論妥適否，此案將會積極偵辦，目前已定庭期，要求被告到庭，不到即拘，盡速偵結。

大甲警分局前天持台中地院搜索票，在大甲區中山路一處民宅逮捕邱姓毒品通緝犯，緝捕過程中，大甲警分局小隊長陳芝銘守在後門，被邱男二次衝撞，空中翻一圈後落地，左手嚴重骨折變形，仍奮勇抓人。警方在邱男住處取出毒品和三把槍支，依毒品等罪，移送台中地檢署，檢方訊問後，命邱男以五萬元交保。

通緝 毒品 檢察官 台中地院

延伸閱讀

影／出港10趟捕8條魚 鐵觀音藏1.8噸K他命 屏檢起訴2人 主謀在逃

辦大案牛步！博弈大亨莊周文案 法官更迭審理延宕

關鍵人物／林依成：辦案被掌握 關心電話接不停

陽台收衣服不慎墜樓 板橋男右腳骨折…警到場查出竟是通緝犯

相關新聞

撞斷警手 通緝犯獲交保惹議

台中市大甲警分局偵查隊前天攻堅緝捕通緝犯，小隊長陳芝銘遭邱姓通緝犯以肉身衝撞，撞斷左手，邱男被查緝到案，依通緝等罪，解送台中地檢署歸案，然檢方卻讓被告以五萬元交保，引發批評。對此，台中地檢署解釋，承辦檢察官視案情綜合評斷，此案為持有毒品而非毒駕，因此未聲請羈押。

校園防毒 教團籲普及專職校安編制

行政院日前宣布導入「第五級保全人力」擔任校安人員，強化校園防毒與安全防護機制，台灣教育產業工會等八個教師工會昨日表示肯定，但建議政府若想真正築起堅實的校園安全防火牆，必須全面檢討現行「學務創新人力」的工作職掌與勞動條件，將專職校安編制全面普及至國中小學。

跟騷案受理破萬 通訊騷擾最多

啦啦隊員「汶汶」王敬汶遭「狂粉」割傷頸部，先前她因擔心刺激對方而未提告「跟蹤騷擾防制法」。警方統計，跟騷法上路四年，共受理一萬一四三三件，近九成行為人經警方告誡後停止跟騷，建議被害人儘速報案，讓公權力及早介入。

低自信、妄想型人格 狂粉易由愛生恨

五十二歲許姓男子持刀攻擊中信兄弟啦啦隊員汶汶，事前已有多次跟蹤、騷擾等行為。台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典表示，近年來「瘋狂粉絲」屢見不鮮，從偶像、啦啦隊員、網紅，甚至是醫師，都可能身陷粉絲長期跟蹤、騷擾、威脅等恐怖煎熬。

追星越界 「私生飯」成名人夢魘

中信兄弟啦啦隊女神「汶汶」遭偏激粉絲持刀砍頸，「私生飯」（喜歡刺探藝人私生活的粉絲）成為熱議焦點。桃園療養院副院長李俊宏指出，藝人、啦啦隊員、直播主等因常出席見面會、簽名會、拍攝活動，與粉絲近距離互動，成為高風險族群，應提高警覺。

應援變調！不滿被封殺 狂粉割頸汶汶

中信兄弟啦啦隊成員「汶汶」王敬汶前天參加棚拍活動，遭「狂粉」許姓男子持水果刀割傷頸部，經送醫救治無生命危險。警方逮捕許嫌，查出其因騷擾汶汶被封鎖網路社群帳號、禁止參加相關活動，他坦承因而報復，但沒想要殺人，警詢後昨依殺人未遂、傷害罪移送，檢方聲押。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。