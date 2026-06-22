校園防毒 教團籲普及專職校安編制

行政院研議由退休軍警人員組成「第五級保全」進駐校園，強化校園防毒與安全防護機制。示意圖。圖／聯合報系資料照片

行政院日前宣布導入「第五級保全人力」擔任校安人員，強化校園防毒與安全防護機制，台灣教育產業工會等八個教師工會昨日表示肯定，但建議政府若想真正築起堅實的校園安全防火牆，必須全面檢討現行「學務創新人力」的工作職掌與勞動條件，將專職校安編制全面普及至國中小學。

八大教師工會認為，引進第五級保全人力確實能提升校園實體防禦的強度，但現行第一線的學務創新人力，長期陷入「職掌過於繁雜」與「勞動條件不佳」等雙重困境。許多學創人員肩負核心的校安應變與防毒巡查，還常被要求分攤無關的行政庶務、交通導護，甚至跨足參與非專業的學生心理輔導，如有「校園萬事通」，加上缺乏風險津貼與合理的薪資級距，導致人員流動率極高，實務經驗難以傳承。

台教產等教師工會呼籲，教育部與相關部會應立即重新檢討學創人力的工作條件，除了建立「職掌負面表列」、讓專業回歸安全維護與防毒核心外，更應優化薪資結構，提供完善的法律保障與定期新興毒品辨識培訓，才能留住優秀人才。

此外，台教產指出，近年來，新興毒品與校園暴力黑數已有明顯「年齡層下探」趨勢，國中及小學高年級防線面臨嚴峻挑戰，國中小過去多仰賴教師兼任學務工作，在面對社會治安問題時，早已力不從心，呼籲政府應將專職校安人員全面納入國中小學校編制，依學校規模彈性配置，讓專業守門人提早介入，從根本阻絕危害。