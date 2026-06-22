低自信、妄想型人格 狂粉易由愛生恨

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

五十二歲許姓男子持刀攻擊中信兄弟啦啦隊員汶汶，事前已有多次跟蹤、騷擾等行為。台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典表示，近年來「瘋狂粉絲」屢見不鮮，從偶像、啦啦隊員、網紅，甚至是醫師，都可能身陷粉絲長期跟蹤、騷擾、威脅等恐怖煎熬。

許正典表示，瘋狂粉絲常具有兩大人格特質，一為自信心不足、低自尊，必須透過追逐明星或偶像等行為，讓自己與偶像產生連結，彷彿享有對方的光環與成功，藉此彌補內心的空虛與不足，掩蓋自信心不足、低自尊等情形。

另一類是具有較強烈的妄想型人格特質，片面扭曲了單純粉絲與偶像關係，誤認自己與偶像間存在特殊的情感連結，甚至認為自己必須保護對方，一旦看到偶像與其他粉絲互動親近，就產生強烈嫉妒與挫敗感，進而出現跟蹤、騷擾等行為。

許正典表示，狂粉行為接近「衝動控制困難症」，類似蒐集癖、偷竊癖、縱火癖等，明知行為不適當，卻難以克制衝動。再者，狂粉長期將情感寄託在特定對象，認為自己付出大量金錢與時間支持她（他），理應獲得特殊待遇，一旦遭到拒絕、封鎖或限制接觸，可說是「真心換絕情」，便可能出現強烈挫折感，由愛生恨，產生報復或攻擊念頭。

許正典說，醫師也可能遇到恐怖狂粉，少數病患在脆弱時期接受治療，對醫師產生過度依附或情感投射，誤以為彼此關係超越醫病界線。曾有一名「高富帥」類型男醫師飽受女病患精神折磨，該粉絲長期跟蹤、騷擾，為了隨時掌握醫師的行蹤，竟搬至該名醫師駐診的醫療院所對面，經常站在陽台凝望、守候。

許正典提醒，偶像、藝人、醫師或其他專業人士與人互動時，均需維持適當界線，避免對方情感轉移過度發展。此外，狂粉行為若已影響生活或造成他人困擾，應尋求精神科協助，治療重點為了解個案是否曾遭受霸凌、創傷、家暴或重大挫折，透過心理治療、諮商，逐漸修復自我價值感，另搭配藥物調整衝動控制與妄想傾向。

粉絲 汶汶 中信兄弟

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