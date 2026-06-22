追星越界 「私生飯」成名人夢魘

中信兄弟啦啦隊女神「汶汶」遭偏激粉絲持刀砍頸，「私生飯」（喜歡刺探藝人私生活的粉絲）成為熱議焦點。桃園療養院副院長李俊宏指出，藝人、啦啦隊員、直播主等因常出席見面會、簽名會、拍攝活動，與粉絲近距離互動，成為高風險族群，應提高警覺。

李俊宏指出，這類案件在國外已有專門研究領域，被稱「名人跟蹤管理」（Celebrity Threat Management），主要針對藝人、政治人物、網紅等高曝光公眾人物在面臨的騷擾、跟蹤，甚至暴力威脅時，進行風險評估與預防。

李俊宏表示，源自韓國的「私生飯」文化，即代表瘋狂粉絲對當事人造成極大身心壓力，甚至威脅人身安全，例如，少數粉絲因迷戀而走火入魔，出現不斷私訊、留言、監控社群動態，或長期尾隨、偷拍私生活、守在住處或飯店門口、干擾工作行程與交通動線等，逾越安全與隱私的紅線。

其中最危險行徑為表現出脫離現實感的言行，堅信自己與偶像存在特殊關係，甚至產生妄想性認知。李俊宏說，「跟蹤騷擾防制法」已納入網路跟騷行為，如為長期私訊騷擾、尾隨跟拍、反覆出現在活動現場，甚至透過網路進行監控與騷擾，都可能構成跟騷行為，造成當事人害怕或影響生活等，可依法處理。

衛福部心理健康司司長陳柏熹表示，該名嫌犯雖患有強迫及病態性偷竊症，且領有精神疾病診斷證明書，但「精神疾病本身不是暴力的同義詞」，應將焦點放在暴力行為本身及風險管理，而非將精神疾病與暴力犯罪簡單連結，這樣的刻板印象並不正確。

若嫌疑人疑似精神障礙，陳柏熹表示，將依據「刑事訴訟法」第一二一條之一規定，案件發生後，警方依法制止、逮捕、蒐證，並移送地檢署。檢察官則根據現場證據、被害人及證人陳述、犯案經過與嫌疑人身心狀況進行訊問與評估。

若具體事實顯示嫌疑人犯罪嫌疑重大，且行為時可能因精神障礙或其他心智缺陷，影響責任能力，且具有危害公共安全之虞及緊急安置必要，檢察官得依法向法院聲請暫行安置，此舉兼顧公共安全、醫療需求及訴訟程序。