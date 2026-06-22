跟騷案受理破萬 通訊騷擾最多

啦啦隊員「汶汶」王敬汶遭「狂粉」割傷頸部，先前她因擔心刺激對方而未提告「跟蹤騷擾防制法」。警方統計，跟騷法上路四年，共受理一萬一四三三件，近九成行為人經警方告誡後停止跟騷，建議被害人儘速報案，讓公權力及早介入。

跟騷法二○二二年六月一日施行，警政署統計至今年四月受理一萬一四三三件，其中警方核發書面告誡予行為人七三○○件、行為人違反跟騷保護令二四三件；警方建請檢方聲押一四○件，經法院裁定羈押六十七件。

警方分析行為態樣，以通訊騷擾七○一六次最多，其他依序為盯梢尾隨六一四四次、監視觀察五二五一次、歧視貶抑三五二三次、不當追求三二○八次、寄送物品二四二一次、妨害名譽一三四三次、冒用個資一九八次，不少案件是「網路合併實體跟騷」。

警政署表示，跟騷往往具持續性、反覆性，被害人應儘速報案，以利警方及早介入，啟動告誡、保護令等機制，必要時結合社政及心理輔導資源提供協助，愈早通報，愈有利於蒐證、風險評估及保護措施啟動；如案件風險程度高，警方將採取拘提、建請聲押等，避免危害升高。

婦幼安全警官提醒，被害人應錄影或將網路對話記錄截圖蒐證，警方受理後證實有跟騷之嫌，將核發書面告誡給行為人，如判斷情況急迫，檢警得依職權向法院聲請保護令，行為人經告誡後二年內再犯，被害人得向法院聲請保護令。

依跟騷法，跟騷最重處一年徒刑、攜帶凶器或其他危險物品跟騷最重處五年、違反保護令最重三年；法官認攜帶凶器或其他危險物品跟騷、違反保護令嫌疑重大，有反覆實行之虞，得羈押。