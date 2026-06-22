應援變調！不滿被封殺 狂粉割頸汶汶

中信兄弟啦啦隊成員「汶汶」王敬汶遭「狂粉」許男割傷頸部，許嫌坦承被「汶汶」封鎖社群帳號，禁止參加相關活動因而報復。警詢後依殺人未遂、傷害罪移送，檢方聲押。記者李隆揆／攝影

中信兄弟啦啦隊成員「汶汶」王敬汶前天參加棚拍活動，遭「狂粉」許姓男子持水果刀割傷頸部，經送醫救治無生命危險。警方逮捕許嫌，查出其因騷擾汶汶被封鎖網路社群帳號、禁止參加相關活動，他坦承因而報復，但沒想要殺人，警詢後昨依殺人未遂、傷害罪移送，檢方聲押。

警方調查，無業五十二歲許姓男子前天下午二時許到台北市重慶北路某攝影工作室，參加汶汶棚拍活動，輪到他拍攝時，從外套拿出預藏的水果刀上前揮砍，割傷汶汶頸部，隨即遭現場人員制伏；過程中一名現場負責人、兩名攝影師手腳遭到割傷，許也割傷自己手指，共五人受傷，均無生命危險。

「汶汶」頸部刀傷長四公分、深約二公分，險些傷及頸動脈，住院接受治療。昨上午身體狀況回穩，稱許原是她的忠實粉絲，她會回應許的網路社群私訊，參加活動時也配合拍照，但後來許男提及付出很多，要求她要有所回應，她自覺遭情感勒索及騷擾，去年九月封鎖許的社群帳號，部分活動主辦單位禁止許參加相關活動；在封鎖許後一度考慮報案，提告「跟蹤騷擾防制法」，但擔心激化，而作罷。

據了解，許約三年前起上網密切追蹤「汶汶」，常參加應援活動、在網路社群與「汶汶」頻繁互動，幾乎每場賽事都出現，持手機拍照，還曾購買一百本汶汶寫真集，被同好稱為「汶汶阿伯」，後來開始傳訊給汶汶說「我那麼支持妳，怎麼不理我。」

許被逮時隻字不語，警方前晚間停止詢問，昨詢問犯案動機，他稱為支持汶汶購買周邊商品、參加活動，花了很多錢，不滿遭汶汶及多個活動主辦方封殺而報復，但未想致人於死，否認有殺人犯意。

許被移送時情緒激動，點名三個活動主辦人，怒罵「他們的所作所為逼我做的，會受到良心譴責。」，一度出手撐住警車拒不上車，經員警出言制止，才配合上車。檢方訊後認定許涉殺人未遂、傷害等罪嫌重大，有反覆實施之虞，向法院聲押。

據了解，許姓男子一家原本居住台北市大安區，家人因許的失控行為搬家到新北市，原本北市住處留給許獨居，年邁父親每月匯款二至三萬元給兒子作為生活費。他曾犯廿多起竊盜案，包括偷模型及雜誌書籍，因患有強迫症而獲法院減刑，多被判處拘役。