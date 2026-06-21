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狂粉持刀攻擊啦啦隊成員汶汶 士檢聲請預防性羈押…親揭原因
許姓男子昨持刀攻擊中信兄弟啦啦隊員汶汶（王敬汶），遭依傷害、殺人未遂等罪嫌送辦，檢方複訊後向法院聲請羈押，並表示譴責暴力行為，呼籲民眾理性參加活動，尊重他人人身安全和身體自主權。
士林地檢署表示，檢察官複訊後認定，許男涉嫌殺人未遂、傷害等罪，罪嫌重大，且有反覆實行同一犯罪之虞，為確保社會安全及防止危害再度發生，今晚已向士林地方法院聲請預防性羈押。
檢方調查，許昨午2時許在台北市大同區持刀攻擊職棒啦啦隊員即上前制止的民眾共4人，警方獲報後迅速到場處理，當場將許逮捕，今解送地檢署偵辦。
檢方表示，嚴正譴責任何暴力危害他人的行為，對於涉及公眾人物、運動員、啦啦隊員或其他特定對象的騷擾、跟蹤、恐嚇及暴力攻擊案件，必將嚴查速辦、從嚴究責，以維護社會秩序及民眾生命身體安全。
另呼籲，球迷及粉絲應理性參與各項公開活動，尊重他人人身安全及身體自主權，以合法、正當方式表達支持與喜愛，共同營造安全友善的互動環境。
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