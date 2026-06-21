聽新聞
0:00 / 0:00
獲5萬交保…大甲警分局小隊長抓毒犯「手遭撞斷變形」 未聲押理由曝光
台中市大甲警分局偵查隊昨天攻堅緝捕通緝犯，執勤小隊長陳芝銘在查緝過程中，遭邱姓通緝犯以肉身衝撞，撞斷左手，但將邱男查緝到案，依通緝等罪，解送台中地檢署歸案，檢方命被告以5萬元交保。台中地檢署解釋，承辦檢察官是否做出聲押的強制處分，視案情綜合評斷，此案是持有毒品非毒駕，因此未聲請羈押，此案已定庭期，將盡速偵結。
台中地檢署表示，有關昨日大甲警分局緝捕通緝犯一案，檢察官命涉案邱男以5萬元交保，未向法院聲請羈押，主要理由是檢察官在做強制處分前，會先針對案情、卷內證據、被告到案後犯後態度，進行綜合研判，此件是持有毒品非毒駕，且未作毒品鑑定報告、逮捕全程的蒐證影像下，檢察官才未做聲押決定。
中檢表示，不論妥適否，此案將會積極偵辦，目前已改定庭期，要求被告到庭不到即拘，盡速偵結。
大甲警分局昨天持台中地院搜索票，在大甲區中山路一處民宅要逮捕邱姓毒品通緝犯，邱男在屋內聽到敲門聲立即慌張想逃，多名刑警分守前後門，邱男從後門衝出。
警方緝捕嫌犯過程中，大甲警分局小隊長陳芝銘、偵查佐王麒皓守在後門，小隊長陳芝銘被邱男二次衝撞，空中翻一圈後落地，左手已嚴重骨折變形，傷口二次被撞，他仍奮不顧身捉到人。
警方在邱男住處取出毒品和三把槍支，依毒品等罪，移送台中地檢署，檢方訊問後，命邱男以5萬元交保。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。