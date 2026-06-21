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獲5萬交保…大甲警分局小隊長抓毒犯「手遭撞斷變形」 未聲押理由曝光

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市大甲警分局偵查隊昨天攻堅緝捕通緝犯，執勤小隊長陳芝銘在查緝過程中，遭邱姓通緝犯以肉身衝撞，撞斷左手，但將邱男查緝到案，依通緝等罪，解送台中地檢署歸案，檢方命被告以5萬元交保。台中地檢署解釋，承辦檢察官是否做出聲押的強制處分，視案情綜合評斷，此案是持有毒品非毒駕，因此未聲請羈押，此案已定庭期，將盡速偵結。

台中地檢署表示，有關昨日大甲警分局緝捕通緝犯一案，檢察官命涉案邱男以5萬元交保，未向法院聲請羈押，主要理由是檢察官在做強制處分前，會先針對案情、卷內證據、被告到案後犯後態度，進行綜合研判，此件是持有毒品非毒駕，且未作毒品鑑定報告、逮捕全程的蒐證影像下，檢察官才未做聲押決定。

中檢表示，不論妥適否，此案將會積極偵辦，目前已改定庭期，要求被告到庭不到即拘，盡速偵結。

大甲警分局昨天持台中地院搜索票，在大甲區中山路一處民宅要逮捕邱姓毒品通緝犯，邱男在屋內聽到敲門聲立即慌張想逃，多名刑警分守前後門，邱男從後門衝出。

警方緝捕嫌犯過程中，大甲警分局小隊長陳芝銘、偵查佐王麒皓守在後門，小隊長陳芝銘被邱男二次衝撞，空中翻一圈後落地，左手已嚴重骨折變形，傷口二次被撞，他仍奮不顧身捉到人。

警方在邱男住處取出毒品和三把槍支，依毒品等罪，移送台中地檢署，檢方訊問後，命邱男以5萬元交保。

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台中市大甲警分局昨天攻堅緝捕邱姓毒品通緝犯，偵查隊小隊長陳芝銘遭通緝犯二次衝撞，左手嚴重骨折。記者游振昇／翻攝
台中市大甲警分局昨天攻堅緝捕邱姓毒品通緝犯，偵查隊小隊長陳芝銘遭通緝犯二次衝撞，左手嚴重骨折。記者游振昇／翻攝

台中市大甲警分局昨天攻堅緝捕邱姓毒品通緝犯，偵查隊小隊長陳芝銘遭通緝犯二次衝撞，左手嚴重骨折。記者游振昇／翻攝
台中市大甲警分局昨天攻堅緝捕邱姓毒品通緝犯，偵查隊小隊長陳芝銘遭通緝犯二次衝撞，左手嚴重骨折。記者游振昇／翻攝

通緝 檢察官 毒品

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