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持刀攻擊啦啦隊員汶汶！中年狂粉遭送辦 檢方複訊後聲押

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持刀攻擊啦啦隊員汶汶！中年狂粉遭送辦 檢方複訊後向法院聲請羈押

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

許姓男子昨持刀攻擊中信兄弟啦啦隊員汶汶（王敬汶），警詢後依殺人未遂、傷害等罪嫌送辦，檢方複訊後向法院聲請羈押。

警方調查，52歲許男昨在台北市大同區某攝影空間參加私人棚拍活動，伺機持刀攻擊汶汶，導致汶汶頸部劃傷，眾人見狀上前制止，期間許的手指遭劃傷，現場負責人陳男及其餘2名攝影師手腳也遭劃傷，全案釀5人受傷。

據悉，許男約於3年前開始追蹤汶汶，平時會參加應援活動，並在網路社群上與汶汶互動，但部分訊息遭汶汶認定是騷擾，去年9月間遭汶汶及部分活動主辦單位封鎖，許心生不滿，伺機報復。

許昨落網時原本隻字不語，今早態度軟化，坦言因遭封殺而心生不滿、揮刀報復，但未曾想殺人。汶汶狀況回穩後也表示，封鎖許男後曾考慮提告跟蹤騷擾法，但擔心激化許男，所以作罷。

許今午2時許步出警局，突情緒激動大喊「主辦單位會受良心譴責…」，一度出手撐住警車、不願上車，員警出言制止後才配合移送；士林地檢署檢察官複訊後，下午5時許已向法院聲請羈押，理由待確認。

許今午2時許步出警局，突情緒激動大喊「主辦單位會受良心譴責…」，一度出手撐住警車、不願上車。記者李隆揆／攝影
許今午2時許步出警局，突情緒激動大喊「主辦單位會受良心譴責…」，一度出手撐住警車、不願上車。記者李隆揆／攝影

中信 殺人未遂 汶汶

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