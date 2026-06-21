大甲警抓通緝犯遭嫌暴力衝撞 小隊長左手骨折仍忍痛抓到人

台中市大甲警分局偵查隊昨天攻堅逮捕嫌犯過程，小隊長陳芝銘和偵查佐王麒皓守在後門，小隊長陳芝銘被嫌犯二次衝撞，空中翻一圈後落地，左手已嚴重骨折變形，傷口二次被撞，他仍奮不顧身捉到人，警方在嫌犯住處取出毒品和三把槍，依毒品等罪嫌移送台中地檢署。

大甲警分局昨天持台中地院搜索票，在大甲區中山路一處民宅要逮捕毒品通緝犯，男子在屋內聽到敲門聲立即慌張想逃，多名刑警分守前後門，嫌犯從後門衝出。

小隊長陳芝銘和偵查佐王麒皓守在後門，看到嫌犯衝出時像跑美式足球般衝撞，將二警撞倒後繼續跑，小隊長撞空中翻一圈，左手肘落地，當場壓到變形骨折，嫌犯摔倒繼續跑，小隊長和偵查佐由後追捕，二警最後往前撲倒嫌犯，小隊長的左手肘壓到嫌犯身上再度壓到骨折傷口，他忍痛逮人。

小隊長已被送到台中榮總醫院，今天要開刀，預計復原時間長，警方將嫌犯依毒品、妨害公務與傷害罪嫌移送法辦，小隊長後續將向嫌犯請求民事賠償。

台中市大甲警分局偵查隊昨天攻堅逮捕嫌犯過程，小隊長陳芝銘被嫌犯二次衝撞，左手嚴重骨折，仍奮不顧身捉到人。記者游振昇／翻攝