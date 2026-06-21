汶汶2月動態曾警告「別再跟著我」 狂粉失控疑有前兆引議論

中信兄弟啦啦隊成員汶汶（王敬汶）昨參加私人棚拍活動時遭持刀攻擊，頸部受傷送醫，許姓男子犯後遭逮，被起底是長期關注汶汶的「狂粉」，今傳出汶汶今年２月間曾在社群平台上發文警告「下班後別再跟著我」，外界懷疑該文警告對象就是許男，仍待證實。

民眾指出，汶汶2月曾在個人instagram上發布限時動態，稱「請大家！在我下班後就不要再跟著我，不管是外拍結束或是球賽結束，下了班就請給我一點私人空間。如果剛好搭到同一班車，也請不要下了車故意找我走哪個出口、一直跟著我找我聊天，非常困擾，謝謝。」，懷疑就是在警告許男。

警方調查，汶汶昨午2時許在台北市大同區重慶北路三段一處攝影棚參加私人棚拍活動時，突遭攝影師、狂粉許男持刀攻擊，汶汶頸部受傷，傷勢長約5公分、寬約4公分，送醫治療，許男犯後隨即遭現場人員制止，過程中許男手指割傷，另有2名攝影師手腳受傷。

員警介入後依現行犯將許男逮捕，許男落網一言不發，依照夜間停止訊問原則，今早才會正式製作筆錄調查，屆時也才能確認全案是依傷害罪還是殺人未遂罪嫌送辦。

據悉，52歲許男長期關注汶汶動態，幾乎每天都在網路社群平台發文追蹤，相關同好稱其「汶汶阿伯」，他另被起底曾涉多件竊盜案遭判刑，但多數判決認定許男情緒不穩且犯罪情節輕微等，判免刑。