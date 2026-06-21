氾濫！北市喪屍煙彈案件增17倍 毒駕升至10.7% 議員曝毒性一點最恐怖

「喪屍煙彈」依托咪酯毒駕愈來愈氾濫，北市警統計，北市依托咪酯查獲，2024至2025年從104件增至1746件成長17倍；今年1至4月也有665件，其中毒駕從6％提高到10.7％。議員質疑交通安全威脅愈來愈嚴重，甚至查獲地點近3年將近7成都在交通道路公共場所；住宅居次約2成。

北市警局表示，為貫徹毒駕零容忍政策，去年11月20日唾篩試劑啟用後，毒駕取締全面結合酒駕勤務，因毒駕取締規定、標準明確，自2024年起，查獲案件大幅上升，並採「源頭查緝、路檢攔查、科技偵蒐、跨局處合作」等強化防制。

北市議員張志豪說，北市正在發生的街頭危機就是毒駕，短短一年之內依托咪酯毒品兩度被升級，現已列為一級毒品，台灣道路先前被稱行人地獄，現在更增加喪屍煙彈毒駕也趴趴走，網路更流傳許多毒駕影片，有人躺公車上大喇喇吸食；還有大學生停等紅燈藥效發作。

張志豪說，依托咪酯毒品最恐怖的不是藥效強，而是藥效短，吸一口約30至60秒發作，影響時間3至5分鐘，但吸食者意識控制、肌肉協調、反應速度全部受損；另外，因外觀像電子菸，導致吸食者的心理門檻低，外觀不易被發現，味道比一般毒品淡，旁人難察覺；第三藥效退得快，可以逃過驗尿，體內濃度若低於法規標準，被警察抓到，明明是毒駕肇事，可能變成一般事故。

北市警察局長林炎田表示，的確因為毒品依托咪酯採驗時間不同狀況有差別，所以如果有合理性懷疑，就會盡快執行採檢動作。

另外因查獲地點近7成都是在交通道路公共場所，林炎田說，每個月都會編排10次的擴大酒駕毒駕聯合臨檢次數。

北市警察局表示，為取締毒駕，警察局也強化源頭查緝，斬斷供應鏈：透過溯源偵辦、網路巡查及跨境情資交換，持續向上追查幕後供毒集團，從源頭阻斷毒品流入市面；並且全面強化毒駕攔查與取締：持續執行強化查緝毒駕專案，加強易涉毒路段、場所之路(臨)檢，及巡邏及交通稽查等線上勤務，主動攔查可疑駕駛人。

警察局也運用科技偵蒐提升查緝效能：持續運用網路巡邏及社群平台蒐證、金流追查及虛擬貨幣分析、大數據情資分析、車手、物流及分裝場溯源偵辦、跨單位情資整合；並且跨局處合作防堵校園及社區擴散：與教育局、衛生局密切通報機制，校園毒品情資即時共享、少年個案追蹤輔導、校園及社區反毒宣導、聯合稽查電子煙載具及可疑販售管道。