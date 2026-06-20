男子施用安非他命毒駕上路 台北地院判刑4月

取締毒駕靠毒品唾液快篩，但服用感冒藥、止咳藥等，可能導致偽陽性。中國醫藥大學新竹附設醫院急診主任、台灣急診醫學會毒藥物暨化災委員會委員游俊豪表示，最常見的是治療鼻塞、流鼻水的感冒藥，其中含有的麻黃鹼與安非他命化學結構相似，僅有側支不同，可能導致快篩出現偽陽性反應，但快篩本就是初步篩檢工具，「驗到，不一定真的是陽性，但比猜測更有依據」，後續仍須透過實驗室檢驗確認結果。

2026-06-20 09:20