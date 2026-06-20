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獨／警憂毒駕快篩偽陽性爭議 醫籲廠商揭露易致偽陽性清單

聯合報／ 記者郭政芬王駿杰／新竹即時報導

取締毒駕靠毒品唾液快篩，但服用感冒藥、止咳藥等，可能導致偽陽性。中國醫藥大學新竹附設醫院急診主任、台灣急診醫學會毒藥物暨化災委員會委員游俊豪表示，最常見的是治療鼻塞、流鼻水的感冒藥，其中含有的麻黃鹼與安非他命化學結構相似，僅有側支不同，可能導致快篩出現偽陽性反應，但快篩本就是初步篩檢工具，「驗到，不一定真的是陽性，但比猜測更有依據」，後續仍須透過實驗室檢驗確認結果。

此外，部分抗過敏藥物、治療慢性蕁麻疹藥物，以及常見止咳成分「右美沙芬」等，也因結構相似，毒品快篩試劑主要透過免疫反應辨識特定分子結構，可能產生交叉反應而呈現陽性結果。

談及毒品唾液快篩的原理，游俊豪表示，唾液快篩最大的優點是採檢方便、不易造假，也避免尿液採集涉及隱私爭議，因此適合作為第一線篩檢工具。不過，其目的在於快速找出可能施用毒品的對象，因此在設計上會容許一定程度的偽陽性，以降低漏檢風險。

游俊豪進一步解釋，檢驗中的「敏感度」與「特異度」如同蹺蹺板兩端。若特異度設定過高，雖可降低誤判機率，卻可能漏掉真正施用毒品者；反之，若提高敏感度，雖能篩出更多疑似個案，但也可能增加偽陽性的情形。因此，快篩的定位本來就是初步篩檢工具，陽性結果仍須透過後續實驗室檢驗加以確認。

游俊豪表示，急診有時會遇到不明原因意識不清、肢體抽動等患者，當腦部影像及抽血檢查找不到病因時，醫師便會將毒品使用列入鑑別診斷，安排毒品篩檢協助判斷。

他指出，若快篩呈現陽性，醫師通常會進一步比對患者近期是否服用感冒藥、鼻塞藥或身心科藥物等，再綜合評估結果。最終仍須採集尿液或檢體送交實驗室，以質譜儀進行確認檢驗。質譜分析可辨識完整化學結構及濃度，準確度遠高於快篩，是判定是否施用毒品的重要依據。

不過他強調，醫院進行毒品檢驗並非為了執法抓毒，而是釐清患者症狀是否與藥物或毒品有關，以利後續診斷與治療。

有基層員警反映，毒品快篩試劑由各縣市警局自行小額採購，全國規格、品牌不一，靈敏度各不同，甚至因保存、操作狀況，判讀產生誤差，若複驗未檢出毒品成分，基層憂心遭提告求償。針對如何降低毒品快篩誤判風險？游俊豪建議，若民眾近期曾服用感冒藥、抗過敏藥等藥物，或接受相關醫療處置，在接受警方攔查時，可主動提供處方箋、藥袋，或透過健保快易通出示近期用藥紀錄，供警方拍照留存，作為後續判斷的參考資料。

他也指出，快篩試劑廠商應主動揭露可能造成偽陽性的藥物清單，供第一線執法人員比對參考。若民眾服用的藥物恰好列於其中，雖不能直接認定快篩結果屬於誤判，但相關用藥紀錄有助於釐清原因。最終仍須透過尿液或其他檢體的確認檢驗，才能判定是否真的涉及毒品使用。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方深夜動員 警政署18日深夜動員約5千名警力執行「全國同步取締毒駕專案勤務」，一晚查獲155件毒駕、129件酒駕，另抓到86名通緝犯、1件槍砲案。記者黃義書／攝影
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快篩 毒品 中國醫藥大學

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