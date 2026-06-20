高雄仁武驚傳街頭砍人 27歲男遭砍傷中背部及大腿送醫

高雄市仁武區今天清晨驚傳一起持刀砍人案件，一名27歲黃姓男子在八德東路附近，疑與另一名28歲黃姓男子因債務協商破裂引發激烈衝突，衝突中27歲黃男遭對方持刀攻擊，造成背部及右大腿多處受傷流血，黃姓嫌犯在行凶後隨即駕車逃逸，警方已調閱監視器掌握涉案車輛，目前正全力以車追人積極查緝中。

據了解，今天上午6時許，受傷的27歲黃姓男子因與28歲黃姓嫌犯之間存在債務糾紛，雙方清晨相約在仁武區八德東路進行債務協商，不料在協商過程中雙方談判破裂，黃嫌向對方索討債務未果，進而引發口角與肢體衝突，黃嫌一怒之下竟掏出隨身攜帶的利刃朝被害人揮砍。

救護人員抵達現場時，受傷的黃男背部及右大腿皆有砍傷，現場血跡斑斑，所幸其意識仍然清楚，經救護人員現場緊急處置與包紮後，已送往醫院急救，目前仍在醫院接受治療。

案發後，涉案的28歲黃姓嫌犯隨即逃離現場，警方接獲報案不敢大意，立即封鎖現場採證，同時擴大調閱周邊監視器畫面。

警方目前已透過監視器掌握黃嫌逃逸時所使用的涉案車輛，現正以車追人，持續追查黃嫌行蹤。