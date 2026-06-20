影／科技執法精準掃蕩 新北警瓦解數位化飆車集團 6波行動逮獲52人

新北市警方近期發動第六波強勢掃蕩，成功瓦解一個利用LINE社群號召、深夜在街頭競速的組織化飆車集團。此次行動共查獲9名犯嫌到案，查扣3輛競速改裝車及依託咪脂喪屍煙彈等證物，依法送辦，新北警方強調打擊街頭危險駕駛的「零容忍」決心。

為徹底瓦解該集團，由新北市交通警察大隊聯合新莊、蘆洲分局及刑事警察大隊組成專案小組，報請新北地檢署檢察官吳宗光指揮偵辦。警方採取「科技蒐證、事後拘提」策略，透過調閱並比對案發周邊逾千支監視器影像，抽絲剝繭還原涉案車輛行徑，精準鎖定涉案對象。

警方專案小組利用 LINE 社群揪團、遮蔽車牌在市區競速的飆車集團，查獲犯嫌9人到案，並起獲改裝車輛3輛及喪屍煙彈等毒品證物。

警方強調，嚴正執法，絕不寬貸，累計執行6波掃蕩行動，新北警方已將52名涉案飆車手全數繩之以法，並查扣32輛違法改裝車輛。警詢後依公共危險罪及毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦，涉案犯嫌均裁定5000元至2萬元不等金額交保。

新北市交通警察大隊嚴正重申，競速行為絕非娛樂，而是無視人命的犯罪。警方將持續以偵辦重大刑案之規格，對任何街頭競速行為採取「零容忍」打擊政策，務求抓到一個、辦一個，追究到底，絕不寬貸，以維護市民生命財產安全。

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新北市警方近期發動第六波強勢掃蕩，成功瓦解一個利用LINE社群號召、深夜在街頭競速的組織化飆車集團，全部6波行動逮獲52人，查扣32輛王及違禁品，均依法送辦。記者王長鼎／翻攝

新北市警方近期發動第六波強勢掃蕩，成功瓦解一個利用LINE社群號召、深夜在街頭競速的組織化飆車集團，全部6波行動逮獲52人，查扣32輛王及違禁品，均依法送辦。記者王長鼎／翻攝

新北市警方近期發動第六波強勢掃蕩，成功瓦解一個利用LINE社群號召、深夜在街頭競速的組織化飆車集團，全部6波行動逮獲52人，查扣32輛王及違禁品，均依法送辦。記者王長鼎／翻攝

新北市警方近期發動第六波強勢掃蕩，成功瓦解一個利用LINE社群號召、深夜在街頭競速的組織化飆車集團，全部6波行動逮獲52人，查扣32輛王及違禁品，均依法送辦。記者王長鼎／翻攝