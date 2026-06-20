快訊

神曲〈Kiss Me〉樂團貝斯手 Justin Cary 病逝！主唱曬珍貴舊照悲悼好友

學術潛規則／同儕審查淪利益交換 黑道式剝削鏈浮檯面

《鐵拳教育》金武烈寵妻寵出新高度！為尹昇娥苦練街舞逗笑

聽新聞
0:00 / 0:00

影／科技執法精準掃蕩 新北警瓦解數位化飆車集團 6波行動逮獲52人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市警方近期發動第六波強勢掃蕩，成功瓦解一個利用LINE社群號召、深夜在街頭競速的組織化飆車集團。此次行動共查獲9名犯嫌到案，查扣3輛競速改裝車及依託咪脂喪屍煙彈等證物，依法送辦，新北警方強調打擊街頭危險駕駛的「零容忍」決心。

為徹底瓦解該集團，由新北市交通警察大隊聯合新莊、蘆洲分局及刑事警察大隊組成專案小組，報請新北地檢署檢察官吳宗光指揮偵辦。警方採取「科技蒐證、事後拘提」策略，透過調閱並比對案發周邊逾千支監視器影像，抽絲剝繭還原涉案車輛行徑，精準鎖定涉案對象。

警方專案小組利用 LINE 社群揪團、遮蔽車牌在市區競速的飆車集團，查獲犯嫌9人到案，並起獲改裝車輛3輛及喪屍煙彈等毒品證物。

警方強調，嚴正執法，絕不寬貸，累計執行6波掃蕩行動，新北警方已將52名涉案飆車手全數繩之以法，並查扣32輛違法改裝車輛。警詢後依公共危險罪及毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦，涉案犯嫌均裁定5000元至2萬元不等金額交保。

新北市交通警察大隊嚴正重申，競速行為絕非娛樂，而是無視人命的犯罪。警方將持續以偵辦重大刑案之規格，對任何街頭競速行為採取「零容忍」打擊政策，務求抓到一個、辦一個，追究到底，絕不寬貸，以維護市民生命財產安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市警方近期發動第六波強勢掃蕩，成功瓦解一個利用LINE社群號召、深夜在街頭競速的組織化飆車集團，全部6波行動逮獲52人，查扣32輛王及違禁品，均依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市警方近期發動第六波強勢掃蕩，成功瓦解一個利用LINE社群號召、深夜在街頭競速的組織化飆車集團，全部6波行動逮獲52人，查扣32輛王及違禁品，均依法送辦。記者王長鼎／翻攝

新北市警方近期發動第六波強勢掃蕩，成功瓦解一個利用LINE社群號召、深夜在街頭競速的組織化飆車集團，全部6波行動逮獲52人，查扣32輛王及違禁品，均依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市警方近期發動第六波強勢掃蕩，成功瓦解一個利用LINE社群號召、深夜在街頭競速的組織化飆車集團，全部6波行動逮獲52人，查扣32輛王及違禁品，均依法送辦。記者王長鼎／翻攝

新北市警方近期發動第六波強勢掃蕩，成功瓦解一個利用LINE社群號召、深夜在街頭競速的組織化飆車集團，全部6波行動逮獲52人，查扣32輛王及違禁品，均依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市警方近期發動第六波強勢掃蕩，成功瓦解一個利用LINE社群號召、深夜在街頭競速的組織化飆車集團，全部6波行動逮獲52人，查扣32輛王及違禁品，均依法送辦。記者王長鼎／翻攝

新北市警方近期發動第六波強勢掃蕩，成功瓦解一個利用LINE社群號召、深夜在街頭競速的組織化飆車集團，全部6波行動逮獲52人，查扣32輛王及違禁品，均依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市警方近期發動第六波強勢掃蕩，成功瓦解一個利用LINE社群號召、深夜在街頭競速的組織化飆車集團，全部6波行動逮獲52人，查扣32輛王及違禁品，均依法送辦。記者王長鼎／翻攝

新北市警方近期發動第六波強勢掃蕩，成功瓦解一個利用LINE社群號召、深夜在街頭競速的組織化飆車集團，全部6波行動逮獲52人，查扣32輛王及違禁品，均依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市警方近期發動第六波強勢掃蕩，成功瓦解一個利用LINE社群號召、深夜在街頭競速的組織化飆車集團，全部6波行動逮獲52人，查扣32輛王及違禁品，均依法送辦。記者王長鼎／翻攝

科技執法 新北 毒品 喪屍煙彈

延伸閱讀

噴辣椒水洗劫檳榔攤 嘉義市警方8分鐘火速逮捕2名少年

5千警力全台抓毒駕 1晚查獲155人

高雄毒酒駕大執法 一夜查獲31人毒酒駕7通緝犯落網

3個月連續毒駕3次！台中公布毒駕累犯 他頻率最高、屢屢再犯

相關新聞

獨／警憂毒駕快篩偽陽性爭議 醫籲廠商揭露易致偽陽性清單

取締毒駕靠毒品唾液快篩，但服用感冒藥、止咳藥等，可能導致偽陽性。中國醫藥大學新竹附設醫院急診主任、台灣急診醫學會毒藥物暨化災委員會委員游俊豪表示，最常見的是治療鼻塞、流鼻水的感冒藥，其中含有的麻黃鹼與安非他命化學結構相似，僅有側支不同，可能導致快篩出現偽陽性反應，但快篩本就是初步篩檢工具，「驗到，不一定真的是陽性，但比猜測更有依據」，後續仍須透過實驗室檢驗確認結果。

高雄仁武驚傳街頭砍人 27歲男遭砍傷中背部及大腿送醫

高雄市仁武區今天清晨驚傳一起持刀砍人案件，一名27歲黃姓男子在八德東路附近，疑與另一名28歲黃姓男子因債務協商破裂引發激烈衝突，衝突中27歲黃男遭對方持刀攻擊，造成背部及右大腿多處受傷流血，黃姓嫌犯在行凶後隨即駕車逃逸，警方已調閱監視器掌握涉案車輛，目前正全力以車追人積極查緝中。

影／科技執法精準掃蕩 新北警瓦解數位化飆車集團 6波行動逮獲52人

新北市警方近期發動第六波強勢掃蕩，成功瓦解一個利用LINE社群號召、深夜在街頭競速的組織化飆車集團。此次行動共查獲9名犯嫌到案，查扣3輛競速改裝車及依託咪脂喪屍煙彈等證物，依法送辦，新北警方強調打擊街頭危險駕駛的「零容忍」決心。

感冒藥和毒品僅微小差異 圖解警攔查判斷依據、處置流程

毒駕橫行，警政署18日晚間動員約5千名警力執行「全國同步取締毒駕專案勤務」，在毒駕、酒駕高風險路段及場所路檢，一晚查獲155人毒駕，其中12人拒絕受測，154輛汽機車遭移置保管；另有129件酒駕，並抓到86名通緝犯、1件槍砲案。

5千警力全台抓毒駕 1晚查獲155人

毒駕橫行，警政署十八日晚間動員約五千名警力執行「全國同步取締毒駕專案勤務」，在毒駕、酒駕高風險路段及場所路檢，一晚查獲一五五人毒駕，其中十二人拒絕受測，一五四輛汽機車遭移置保管；另有一二九件酒駕，並抓到八十六名通緝犯、一件槍砲案。警方從北到南密集路檢，端午連假前先把疑似毒駕者攔在路上。

第五級保全入校 各界質疑無公權力

為強化防制毒品與毒駕，行政院預計在校園推動「第五級保全」。警大前教授游毓蘭表示，第五級保全要給配套、訓練與權力，並準備好法律工具；國民黨立委吳宗憲表示，第五級保全並無公權力，無法代替警察偵搜盤查，應讓保全僅扮演校安與通報角色，真正執法仍由警察負責。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。