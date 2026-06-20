醫籲毒品快篩廠商 揭露易致偽陽性藥物

取締毒駕靠毒品唾液快篩，但服用感冒藥、止咳藥等，可能導致偽陽性。急診醫師表示，部分藥物與毒品的化學結構相似，以至於快篩試劑呈現陽性反應，只能做初步篩檢，要送實驗室以質譜儀複檢確認，試劑廠商應主動揭露可能造成偽陽性的藥物清單，供第一線執法人員比對。

台灣精神醫學期刊曾指出，服用第二代抗精神病藥物後，尿液毒品快篩卻呈現Ｋ他命陽性反應，但質譜儀複驗確為陰性，屬於藥物交叉造成的偽陽性。另外含麻黃素的感冒藥、鼻塞藥會顯示安非他命陽性，含可待因、右美沙芬的止咳藥會有鴉片類的陽性反應。

緝毒警官指出，「喪屍煙彈」成分依托咪酯，臨床上本身就是麻醉藥，若駕駛開刀後或接受牙科療程，唾液快篩可能呈現陽性反應。

中國醫藥大學新竹附設醫院急診主任游俊豪說，毒品快篩試劑主要透過免疫反應辨識特定分子結構，例如治療鼻塞、流鼻水的感冒藥含有「麻黃鹼」，與安非他命化學結構相似，可能產生交叉反應而呈現陽性結果。游認為，唾液快篩採檢方便，也避免採尿隱私爭議，但後續仍須送實驗室複檢。