毒品快篩陽性就逮捕恐違憲 專家建議與複驗分流

警政署18日晚間動員約5000名警力，在全國易發生毒駕、酒駕的路段與場所同步攔查，一晚查獲155人毒駕。記者廖炳棋／翻攝

政府大力打擊毒駕，警方針對毒品唾液快篩陽性者可逮捕、扣車，法界憂心此舉違反「法律保留原則」，還有實質違憲之虞。學者認為，快篩攔阻毒駕有必要性，但警方應建立「快篩與確認檢驗分流」觀念，同時也須提升檢驗量能、縮短正式檢驗時間。

中央警察大學行政警察學系主任兼警察政策研究所教授許福生說，依托咪酯代謝快，施用數小時內便可能無法透過傳統檢驗發現，若完全不使用快篩工具，警方恐錯失第一時間攔阻毒駕的機會。因此，問題不在於是否使用快篩，而在於如何建立兼顧公共安全與人民權益的配套制度。

他認為，應建立「快篩與確認檢驗分流」觀念，快篩陽性僅能作為警方合理懷疑的依據，仍須透過血液、尿液檢驗確認，若僅憑快篩結果就直接逮捕、扣車或認定犯罪，恐違反比例原則及正當法律程序。

「毒駕防制固然重要，但程序正義同樣不可忽視。」許福生說，澳洲目前採取「路邊快篩加實驗室複驗」制度，台灣也應朝「快篩輔助執法、確認檢驗決定責任」方向發展，並搭配服藥申報、告知救濟權利、快速鑑驗及專業訓練等配套，民眾若提出合法的用藥紀錄，應納入後續判斷參考。

許福生提醒，相關機關也必須提升鑑驗量能、縮短檢驗時間，避免民眾長期處於法律不確定狀態。唯有建立科學檢驗、合理執法及完善救濟三道防線，才能兼顧道路安全與人民權益。

律師曾艦寬指出，針對酒駕者強制抽血、檢驗，在刑事訴訟法或警察職權行使法中都有嚴謹的配套與法律授權，若唾液快篩出現「偽陽性」誤判，如吃了感冒藥的民眾，被一條法律保留不足的處罰條款在路邊粗暴對待，該怎麼辦？

也有檢察官認為須立刻專法授權毒駕查緝，規範警察機關在哪些條件下能做何種強制行為，從法條源頭建立完善的「當場救濟制度」。