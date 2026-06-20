毒品唾液快篩 警憂偽陽性執法爭議

政府去年11月起推動「毒品唾液快篩」，強化篩檢時效性，可初步篩檢安非他命、依托咪酯、K他命等7大類毒品。記者廖炳棋／翻攝

為防堵毒駕，政府去年十一月起推動「毒品唾液快篩」，強化篩檢時效性。新竹市李姓計程車司機上月底撞死老婦，唾液快篩呈陽性，辯稱服用感冒藥一周，否認吸毒，警方依過失致死、公共危險罪移送，後獲交保。基層員警認為，該案仍待驗尿釐清，但快篩若有「偽陽性」風險，現行強勢扣車、逮捕等作法恐有疑慮。

警方強力取締毒駕，所使用的唾液快篩試劑標榜免抽血、免隱私爭議，篩檢後三至十分鐘就有結果，可初步篩檢安非他命、依托咪酯、Ｋ他命等七大類毒品。

毒品篩檢偽陽性並非不可能。二○一七年空軍清泉崗基地遭丟包毒品，國防部下令數千名官兵緊急篩檢，初步快篩有十多人檢體呈現「海洛因」陽性反應，檢方將他們的毛髮送複驗，卻無毒品成分。調閱當事人健保紀錄，都因感冒咳嗽服用含可待因或右美沙芬成分的止咳糖漿、感冒藥，證實快篩為偽陽性，不起訴。

新竹男子開車遇臨檢，因神情疲憊，警方快篩呈現安非他命陽性，當事人喊冤剛看完診，拿出當日診所處方箋，佐證服用含偽麻黃素的鼻塞感冒藥。檢方透過氣相層析質譜儀複驗，證實無安非他命成分；檢方認為偽麻黃素與安非他命分子結構相似，導致快篩試劑交叉反應，不起訴。

一名資深警官透露，唾液試劑採用的「免疫層析法」，原理類似驗孕棒，敏感度雖高，特異性卻不足；實務上常遇到感冒藥、止咳藥、甚至部分精神科藥物，因化學結構與毒品相近而誤判，若民眾未吸毒卻「一驗就中」，百口莫辯。

有民眾在網路社群控訴，自己吸食不含毒品的尼古丁電子煙，警察盤查並快篩，試劑呈「依托咪酯毒品陽性反應」，被當成現行犯帶回偵辦，直到驗尿報告出爐才洗刷嫌疑。

警官表示，臨檢現場高壓，一旦快篩呈偽陽性，警方會依現行犯逮捕，帶回派出所，並報請檢察官核發鑑定許可書，強制驗尿或抽血；後續複檢得透過精密的氣相層析質譜儀，費時數周到一個月。

基層員警反映，毒品快篩試劑由各縣市警局自行小額採購，全國規格、品牌不一，靈敏度各不同，甚至因保存、操作狀況，判讀產生誤差，若複驗未檢出毒品成分，基層憂心遭提告求償。

新竹市、縣警局指出，唾液快篩新制上路迄今，兩縣市共查獲一七三件唾液快篩陽性案件，後續尿液檢驗全檢出毒品反應；員警施測前，會主動詢問近期服藥史，並載明於筆錄，若民眾因服用藥物遇攔查，可主動提供處方箋、藥袋或「健保快易通」Ａｐｐ的雲端用藥紀錄，確保權益。