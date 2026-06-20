聽新聞
0:00 / 0:00

毒品唾液快篩 警憂偽陽性執法爭議

聯合報／ 記者王駿杰郭政芬陳恩惠／連線報導

政府去年11月起推動「<a href='/search/tagging/2/毒品' rel='毒品' data-rel='/2/103656' class='tag'><strong>毒品</strong></a>唾液<a href='/search/tagging/2/快篩' rel='快篩' data-rel='/2/174813' class='tag'><strong>快篩</strong></a>」，強化篩檢時效性，可初步篩檢安非他命、依托咪酯、K他命等7大類毒品。記者廖炳棋／翻攝
政府去年11月起推動「毒品唾液快篩」，強化篩檢時效性，可初步篩檢安非他命、依托咪酯、K他命等7大類毒品。記者廖炳棋／翻攝

為防堵毒駕，政府去年十一月起推動「毒品唾液快篩」，強化篩檢時效性。新竹市李姓計程車司機上月底撞死老婦，唾液快篩呈陽性，辯稱服用感冒藥一周，否認吸毒，警方依過失致死、公共危險罪移送，後獲交保。基層員警認為，該案仍待驗尿釐清，但快篩若有「偽陽性」風險，現行強勢扣車、逮捕等作法恐有疑慮。

警方強力取締毒駕，所使用的唾液快篩試劑標榜免抽血、免隱私爭議，篩檢後三至十分鐘就有結果，可初步篩檢安非他命、依托咪酯、Ｋ他命等七大類毒品。

毒品篩檢偽陽性並非不可能。二○一七年空軍清泉崗基地遭丟包毒品，國防部下令數千名官兵緊急篩檢，初步快篩有十多人檢體呈現「海洛因」陽性反應，檢方將他們的毛髮送複驗，卻無毒品成分。調閱當事人健保紀錄，都因感冒咳嗽服用含可待因或右美沙芬成分的止咳糖漿、感冒藥，證實快篩為偽陽性，不起訴。

新竹男子開車遇臨檢，因神情疲憊，警方快篩呈現安非他命陽性，當事人喊冤剛看完診，拿出當日診所處方箋，佐證服用含偽麻黃素的鼻塞感冒藥。檢方透過氣相層析質譜儀複驗，證實無安非他命成分；檢方認為偽麻黃素與安非他命分子結構相似，導致快篩試劑交叉反應，不起訴。

一名資深警官透露，唾液試劑採用的「免疫層析法」，原理類似驗孕棒，敏感度雖高，特異性卻不足；實務上常遇到感冒藥、止咳藥、甚至部分精神科藥物，因化學結構與毒品相近而誤判，若民眾未吸毒卻「一驗就中」，百口莫辯。

有民眾在網路社群控訴，自己吸食不含毒品的尼古丁電子煙，警察盤查並快篩，試劑呈「依托咪酯毒品陽性反應」，被當成現行犯帶回偵辦，直到驗尿報告出爐才洗刷嫌疑。

警官表示，臨檢現場高壓，一旦快篩呈偽陽性，警方會依現行犯逮捕，帶回派出所，並報請檢察官核發鑑定許可書，強制驗尿或抽血；後續複檢得透過精密的氣相層析質譜儀，費時數周到一個月。

基層員警反映，毒品快篩試劑由各縣市警局自行小額採購，全國規格、品牌不一，靈敏度各不同，甚至因保存、操作狀況，判讀產生誤差，若複驗未檢出毒品成分，基層憂心遭提告求償。

新竹市、縣警局指出，唾液快篩新制上路迄今，兩縣市共查獲一七三件唾液快篩陽性案件，後續尿液檢驗全檢出毒品反應；員警施測前，會主動詢問近期服藥史，並載明於筆錄，若民眾因服用藥物遇攔查，可主動提供處方箋、藥袋或「健保快易通」Ａｐｐ的雲端用藥紀錄，確保權益。

毒品 快篩 唾液快篩 毒駕 快篩陽性

延伸閱讀

警政署全國同步掃蕩毒駕 出動5000警力取締

Uber Eats外送員毒駕被警察抓 等不到炸雞他直接到場自取

政院拍板 毒檢增列唾液採驗

高雄毒酒駕大執法 一夜查獲31人毒酒駕7通緝犯落網

相關新聞

5千警力全台抓毒駕 1晚查獲155人

毒駕橫行，警政署十八日晚間動員約五千名警力執行「全國同步取締毒駕專案勤務」，在毒駕、酒駕高風險路段及場所路檢，一晚查獲一五五人毒駕，其中十二人拒絕受測，一五四輛汽機車遭移置保管；另有一二九件酒駕，並抓到八十六名通緝犯、一件槍砲案。警方從北到南密集路檢，端午連假前先把疑似毒駕者攔在路上。

第五級保全入校 各界質疑無公權力

為強化防制毒品與毒駕，行政院預計在校園推動「第五級保全」。警大前教授游毓蘭表示，第五級保全要給配套、訓練與權力，並準備好法律工具；國民黨立委吳宗憲表示，第五級保全並無公權力，無法代替警察偵搜盤查，應讓保全僅扮演校安與通報角色，真正執法仍由警察負責。

毒品唾液快篩 警憂偽陽性執法爭議

為防堵毒駕，政府去年十一月起推動「毒品唾液快篩」，強化篩檢時效性。新竹市李姓計程車司機上月底撞死老婦，唾液快篩呈陽性，辯稱服用感冒藥一周，否認吸毒，警方依過失致死、公共危險罪移送，後獲交保。基層員警認為，該案仍待驗尿釐清，但快篩若有「偽陽性」風險，現行強勢扣車、逮捕等作法恐有疑慮。

毒品快篩陽性就逮捕恐違憲 專家建議與複驗分流

政府大力打擊毒駕，警方針對毒品唾液快篩陽性者可逮捕、扣車，法界憂心此舉違反「法律保留原則」，還有實質違憲之虞。學者認為，快篩攔阻毒駕有必要性，但警方應建立「快篩與確認檢驗分流」觀念，同時也須提升檢驗量能、縮短正式檢驗時間。

醫籲毒品快篩廠商 揭露易致偽陽性藥物

取締毒駕靠毒品唾液快篩，但服用感冒藥、止咳藥等，可能導致偽陽性。急診醫師表示，部分藥物與毒品的化學結構相似，以至於快篩試劑呈現陽性反應，只能做初步篩檢，要送實驗室以質譜儀複檢確認，試劑廠商應主動揭露可能造成偽陽性的藥物清單，供第一線執法人員比對。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。