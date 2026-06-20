5千警力全台抓毒駕 1晚查獲155人

警政署十八日深夜動員約五千名警力執行「全國同步取締毒駕專案勤務」，一晚查獲一五五件毒駕、一二九件酒駕，另抓到八十六名通緝犯、一件槍砲案。記者黃義書／攝影

毒駕橫行，警政署十八日晚間動員約五千名警力執行「全國同步取締毒駕專案勤務」，在毒駕、酒駕高風險路段及場所路檢，一晚查獲一五五人毒駕，其中十二人拒絕受測，一五四輛汽機車遭移置保管；另有一二九件酒駕，並抓到八十六名通緝犯、一件槍砲案。警方從北到南密集路檢，端午連假前先把疑似毒駕者攔在路上。

警政署統計，今年一月至五月全國移送毒駕六七三○件，較去年同期二三九九件成長二點八倍。警政署指出，唾液快篩上路後，經尿液檢驗確認的案件，陽性預測率達百分百，員警能在路檢現場迅速判讀駕駛是否有毒駕風險；快篩陽性或拒測且有客觀事證顯示不能安全駕駛者，可依法逮捕、採尿送驗。

彰化員林警方前晚攔下一名未掛車牌的七十歲黃姓機車騎士，警方見他神情緊張、全身發抖，以唾液快篩檢測，發現海洛因、安非他命呈陽性反應，身上還查獲海洛因；黃被依毒品、公共危險罪嫌移送，警方將車輛移置保管。

卅七歲的梁姓外送員昨天凌晨遞送炸雞途中，為更新外送路線，將機車停在台北市中山區路邊紅線，巡邏警員盤查發現梁是毒品通緝犯。梁的精神委靡，唾液快篩呈陽性，外送訂單因他被逮而無法完成配送，等不到餐點的顧客還自行到警方攔查處取走炸雞。

這波擴大攔查毒酒駕專案勤務，警方鎖定深夜、娛樂場所周邊及易發生毒酒駕路段攔查，光在新北市就設下八十一處路檢點、投入七四五名警力，並結合情資、熱點巡防與閉鎖式路檢，查找高風險駕駛。昨天查獲的一五五件毒駕中，有十二件拒測；酒駕一二九件有十六件拒測，警方另移置保管一二一輛酒駕汽機車。