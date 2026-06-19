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影／高雄警街頭攔截失竊車 見車內藏煙彈揪2男送辦

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市警鳳山分局今天接獲轎車失竊案，2小時內在街頭攔截疑遭竊的轎車，發現車上2名男子涉嫌使用失竊車輛，並在車內查獲依托咪酯煙彈，將2男子依竊盜毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

今天上午近9時50分，謝姓男子（58歲）報案，稱他的轎車遭前女友林姓女子（49歲）偷走車鑰匙後開車離去。警方立即動員尋找失車。

警方調閱沿線監視器影像後，發覺疑失竊的轎車出現在鳳山區及前鎮區交界移動，馬上派員擴大尋找轎車去向。約上午11時35分，員警在前鎮區二聖一路與凱旋路口找到這輛轎車，立即上前攔截，發現歐姓男子（37歲）開車載朱姓男子（56歲）。

員警詢問車主是誰，歐男稱是他嫂子借他的車子。但員警在盤查過程中，發現車內疑似依托咪酯煙彈，立即依涉嫌使用失竊車輛逮捕歐、朱2人，毒品部分將送驗釐清。

警方表示，將通知林姓女子到案說明，進一步釐清案情及相關責任歸屬，並依竊盜、違反毒品危害防制條例罪嫌查辦歐男及朱男。

高雄警今天街頭攔截失竊轎車，在車內發現煙彈，揪2男送辦。記者林保光／翻攝
高雄警今天街頭攔截失竊轎車，在車內發現煙彈，揪2男送辦。記者林保光／翻攝

高雄警今天街頭攔截失竊轎車，在車內發現煙彈，揪2男送辦。記者林保光／翻攝
高雄警今天街頭攔截失竊轎車，在車內發現煙彈，揪2男送辦。記者林保光／翻攝

高雄警今天街頭攔截失竊轎車，在車內發現煙彈，揪2男送辦。記者林保光／翻攝
高雄警今天街頭攔截失竊轎車，在車內發現煙彈，揪2男送辦。記者林保光／翻攝

高雄 竊盜 毒品

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