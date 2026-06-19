毒駕零容忍 台南警專案掃蕩毒駕 一天移送公共危險29人

毒駕上路造成重大危害事故頻傳，台南市警局昨配合全國同步擴大取締毒駕專案勤務，動員警力508名，針對易發生毒駕的熱點區域，以及吸毒治安顧慮場所周邊道路，共規畫40處路檢點，進行高密度攔檢與盤查，一天下來查獲毒駕19人、酒駕10人，共計移送公共危險29人。

台南市警局局長林國清重申，警方打擊毒駕的決心絕不手軟，據統計，今年1月至5月共移送650件毒駕案件。他表示，未來將持續透過大數據分析精準規畫勤務、滾動調整執法策略，有效遏止毒駕危害，堅決捍衛市民的交通安全與社會治安。

「毒駕零容忍」市長黃偉哲對此高度重視，指示市警局針對轄內易發生毒、酒駕的時段、路段及特定場所，採取「全面取締、強力掃蕩」策略，無限期拉高執法強度與廣度，全力捍衛市民生命財產安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台南市警局指出，未來將持續透過大數據分析精準規畫勤務、滾動調整執法策略，有效遏止毒駕危害。圖／讀者提供