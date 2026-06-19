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全台夜襲毒駕！5000警力抓155人、154輛車遭移置

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

警政署18日晚間動員約5000名警力，在全國易發生毒駕酒駕的路段與場所同步攔查，一晚舉發155件毒駕、155人，其中12人拒絕受測，154輛汽機車遭移置保管；另查獲酒駕129件、通緝犯86人，以及槍砲、其他刑案共97人。

這波「全國同步擴大取締毒駕」勤務，由保一、保三、保四、保五、保七總隊及港務警察總隊支援地方警局、國道公路警察局執行，各地鎖定深夜、易出入毒品或酒駕的路段與場所，提高路檢密度。

警政署表示，近期接連發生毒駕釀傷亡事故，警方此次攔查除舉發毒駕、酒駕，也同步查扣違規車輛。毒駕155件中，包含12件拒測；酒駕129件中，也有16件拒測，警方分別移置保管154輛、121輛汽機車。

毒駕查緝量能今年明顯增加，警政署統計，今年1月至5月全國已移送毒駕6730件，比去年同期2399件增加2.8倍；警方導入唾液快篩後，經後續尿液檢驗確認的案件，陽性預測率達100%。

警政署指出，警方會持續在毒駕、酒駕高風險時段與地點執行攔查，並追查毒品來源及供應網絡。毒品施用者若抱著「吸完再開車不會被抓」的僥倖心態，一旦被攔查，除面臨毒駕處分，車輛也可能遭移置保管。

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警政署18日晚間動員約5000名警力，在全國易發生毒駕、酒駕的路段與場所同步攔查，一晚舉發155件毒駕、155人。記者廖炳棋／翻攝
警政署18日晚間動員約5000名警力，在全國易發生毒駕、酒駕的路段與場所同步攔查，一晚舉發155件毒駕、155人。記者廖炳棋／翻攝

警政署18日晚間動員約5000名警力，在全國易發生毒駕、酒駕的路段與場所同步攔查，一晚舉發155件毒駕、155人。記者廖炳棋／翻攝
警政署18日晚間動員約5000名警力，在全國易發生毒駕、酒駕的路段與場所同步攔查，一晚舉發155件毒駕、155人。記者廖炳棋／翻攝

警政署18日晚間動員約5000名警力，在全國易發生毒駕、酒駕的路段與場所同步攔查，一晚舉發155件毒駕、155人。記者廖炳棋／翻攝
警政署18日晚間動員約5000名警力，在全國易發生毒駕、酒駕的路段與場所同步攔查，一晚舉發155件毒駕、155人。記者廖炳棋／翻攝

警政署18日晚間動員約5000名警力，在全國易發生毒駕、酒駕的路段與場所同步攔查，一晚舉發155件毒駕、155人。記者廖炳棋／翻攝
警政署18日晚間動員約5000名警力，在全國易發生毒駕、酒駕的路段與場所同步攔查，一晚舉發155件毒駕、155人。記者廖炳棋／翻攝

警政署18日晚間動員約5000名警力，在全國易發生毒駕、酒駕的路段與場所同步攔查，一晚舉發155件毒駕、155人。記者廖炳棋／翻攝
警政署18日晚間動員約5000名警力，在全國易發生毒駕、酒駕的路段與場所同步攔查，一晚舉發155件毒駕、155人。記者廖炳棋／翻攝

酒駕 毒駕 警政署

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