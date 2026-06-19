Uber Eats外送員毒駕被警察抓 等不到炸雞他直接到場自取

Uber Eats外送員梁姓男子今天凌晨1點多外送炸雞時，為了更新外送路線將機車違停紅線，北市警方見狀上前盤查，發現他是毒品通緝犯依法逮捕，由於他精神委靡，懷疑毒駕實行唾液快篩呈陽性反應，罪加一等。有趣的是，客人事後發現外送員「一動也不動」向平台反應，事後自行跑到逮捕地點「自取」才順利取餐。

中山警方今天凌晨1點多巡邏行經新生北路一段，發現外送員梁男（37歲）把機車違停紅線上前關切，盤查發現他是新北地檢署發布的未到庭毒品通緝犯，對話期間認定他精神委靡，懷疑有毒駕可能要求實施毒品唾液快篩檢測，一驗呈現安非他命陽性反應。

警方隨即對他拍搜但未查扣到違禁品，梁男坦承吸毒但辯稱是2天前在家裡吸的，警詢後被依公共危險罪嫌移送法辦；通緝部分則解送歸案。

由於當時手上還有顧客叫外送的炸雞還未送達，警方同意讓梁男透過外送平台反應狀況，恰好顧客發現外送員「一動也不動」，詢問之下才得知原來「外送員被警察抓了」，自行前往事發地點自取餐點；事後該名顧客在網上發文稱「晚上叫了外送，結果外送員被警察抓走我還自取」，貼文引發網友討論。

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事後該名顧客在網上發文稱「晚上叫了外送，結果外送員被警察抓走我還自取」，貼文引發網友討論。圖／擷取自threads