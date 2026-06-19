不用再跑廁所驗尿！新式唾液快篩上路 南投警4小時雷霆掃出毒駕現形

毒駕查緝邁入科技執法新時代。南投縣警察局全面導入「新式七合一毒品唾液快篩試劑」，讓毒駕查緝效率大幅提升，現場約3分鐘即可完成初步判讀。今年截至6月17日止，全縣已查獲各類毒駕違規69件，盼藉科技執法遏止毒駕上路，守護用路人安全。

南投縣警察局昨天執行擴大取締毒駕專案，上午8時至12時發動全縣查緝，全面提升攔查密度，並協調保七總隊支援26名警力負責現場警戒。

此次專案最大亮點，是全面導入「新式七合一毒品唾液快篩試劑」。警方表示，若臨檢時發現駕駛人口齒不清、車速異常、精神恍惚或身上散發疑似毒品氣味，即可由員警在現場採集口腔唾液，約3分鐘即可完成判讀，大幅縮短過去採尿檢驗所需時間。

若快篩結果呈陽性，且駕駛人具有不能安全駕駛等客觀徵候，警方即可依法以現行犯逮捕，後續再依程序採集尿液或血液送交認證實驗室複驗。

警方統計，昨天4小時共動員157名警力，並結合環保局在139縣道等重點路段聯合稽查噪音車，查獲公共危險罪毒駕1件1人、酒後駕車3件3人，當場移置保管汽車4輛；另查獲毒品持有現行犯1人、通緝犯1人、逾期移工2人，以及一般交通違規55件，其中無照駕駛10件，依法移置保管汽車2輛、機車8輛。

其中，埔里分局在埔里鎮中山路一段攔查47歲梁姓男子，當場在車內查獲依托咪酯、安非他命及吸食器等證物，經唾液快篩呈陽性反應，梁男也坦承毒駕，警方依法逮捕送辦。

南投縣警局統計，今年截至6月17日止，全縣已查獲各類毒駕違規69件，包括單純吸毒駕駛53件、無照毒駕7件、10年內毒駕累犯4件、毒駕肇事致傷2件，另有酒駕後毒駕、交通事故後吸毒及拒絕毒測各1件。

謝宗宏表示，毒駕上路危害公共安全，猶如在道路上埋下不定時炸彈，警方將持續運用科技設備強化查緝，嚴打新興毒品及「喪屍煙彈」危害，也呼籲民眾若發現車輛蛇行或行車異常，可立即撥打110報案，共同維護道路交通安全。

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警方查獲梁姓男子涉嫌毒駕，並在車內起獲依托咪酯、安非他命及吸食器等證物，依法送辦。圖／南投縣警察局提供

南投縣警察局擴大取締毒駕，全面導入「新式七合一毒品唾液快篩試劑」，提升第一線查緝效率。圖／南投縣警察局提供